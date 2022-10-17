«Дума обязана работать». Не всем депутатам понравилась идея отмены их брони от мобилизации

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы поправки в закон о мобилизации, в котором предлагается снять бронь с российских парламентариев. Кроме того, призывать в армию предлагается в первую очередь силовиков. По мнению соавтора инициативы, лидера эсеров Сергея Миронова, это позволит «удовлетворить запрос общества на справедливость». Единоросс Олег Морозов усомнился в конструктивности данного законопроекта – Дума «обязана работать даже при чрезвычайных обстоятельствах».

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» подготовила группа депутатов Госдумы. Как сообщила газета «Известия», в законопроекте предлагается отменить бронь от мобилизации для членов Совета Федерации и Государственной думы.

Кроме того, в первую очередь на военную службу мобилизовать предлагается сотрудников силовых структур: ФСБ, МЧС, Росгвардии, Службы внешней разведки и военной прокуратуры, а также прочих ведомств.

Соавтор законопроекта, лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов пояснил, что

данная инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость и усилить наши позиции на фронтах».

Предлагается также расширить список категорий граждан, которым дается право на отсрочку. Законопроект предполагает, что сюда включат родных братьев военнослужащих, которые погибли после призыва, родителей или опекунов несовершеннолетних детей-инвалидов или инвалидов детства I группы, а также матерей-одиночек, у которых четверо и более детей младше восьми лет, и единственных родителей несовершеннолетних детей.

Депутат Думы от «Единой России» Олег Морозов в разговоре с РИА «Новости» заявил, что снятие брони от частичной мобилизации с парламентариев вряд ли является конструктивным.

«С юридической точки зрения распространять на депутатов закон о мобилизации вряд ли конструктивно, так как Дума обязана работать при любых, самых чрезвычайных обстоятельствах», — объяснил Морозов. Он также считает, что с парламентариев можно снять бронь, но таким образом, чтобы не остановить работу парламента.

По его словам, депутат избирается для исполнения своих полномочий, что и является «его долгом перед гражданами страны». Морозов также подчеркнул, что многие депутаты сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, и «их процент может быть выше, чем среди некоторых других категорий граждан».

Член комитета ГД по образованию Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что идея эсера Сергея Миронова и других соавторов законодательной инициативы представляется ему «непросчитанной».

«То есть эмоционально я его понимаю, но каждый депутат и каждый сенатор имеют очень серьезный круг обязанностей. Депутат выбран многими тысячами избирателей именно для того, чтобы исполнять эти обязанности для избирателей. То есть в чисто формальном плане получается, что уход депутата в вооруженные силы лишает его избирателей представительства их интересов», — сказал Вассерман.

По его словам, с сенаторами положение несколько иное. «Их выбирают иными способами, точнее назначают. Но опять же сенаторы представляют интересы своих регионов. Уход сенатора в вооруженные силы — это значит, что его регион лишается представительства своих интересов», — полагает депутат.

«Принуждение в данном случае неуместно, поскольку депутат и сенатор представляют интересы десятков тысяч человек. Получается, что принуждение затрагивает все эти десятки тысяч», — добавил Анатолий Вассерман.

2 октября депутат ГД от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, дающий возможность лишить депутата брони от мобилизации при желании участвовать в военных действиях.

По его словам, действующее законодательство РФ не подразумевает процедуру самомобилизации для депутатов, поскольку им могут грозить санкции за неисполнение основных обязанностей.

«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом, что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то

надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — сказал Милонов.

По его словам, нынешнее законодательство ограничивает возможность мобилизации для депутатов — из-за пропусков заседаний к ним могут применяться санкции. Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.

Этот вопрос, по словам Милонова, он обсуждал с секретарем президиума генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, и тот поручил проработать ситуацию.

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», — сказал Милонов.

Депутаты, матери и больные — кто имеет право на отсрочку

Согласно Федеральному закону №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочка предоставляется:

1) забронированным в порядке, определяемом Правительством РФ, а также членам Совета Федерации и депутатам Госдумы;

2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

3) занятым постоянным уходом за близким родственником (отец, мать, жена и проч.), нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе, либо являющимися инвалидами I группы;

3.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры;

4) имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет (женщинам — одного ребенка и более до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

5) при беременности жены, срок которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей до 16 лет;

6) матерям, воспитывающие без мужей четырех и более детей до восьми лет.