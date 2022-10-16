Военная операция РФ на Украине. День 235-й

В Минобороны РФ заявили, что двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, погибли 11 добровольцев, 15 ранены. Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины, сообщает издание Global Times. Предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что всеми силами пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, но безуспешно. «Газета.Ru» ведет хронику событий.