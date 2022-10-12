Путин снова намекнул на виновников взрывов на «Северных потоках»

Утечка газа на газопроводе «Северный поток — 2», вид с датского самолета-перехватчика F-16 на Борнхольме, Дания, 27 сентября 2022 года

Президент РФ Владимир Путин не назвал прямо сторону, ответственную за повреждения газопроводов «Северный поток». По его словам, взрывы устроил тот, кто «стремится разорвать связи России и Евросоюза», ослабить политическую субъектность Европы. Путин также заявил, что Россия не будет поставлять ресурсы в страны, которые введут предельные цены на российскую нефть. «Газета.Ru» собрала последние заявления президента по энергетике.

Кому нужны теракты

Террористические акты на газопроводах «Северный поток» были организованы «теми, кому это выгодно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«А кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок», — сказал российский президент.

По словам Путина, ответственных за взрывы на «Северных потоках» уже «ловили за руку» на подобном.

«И, конечно, [стоит за взрывами] тот, кто технически — хочу это подчеркнуть — способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям. Причем был пойман за руку, но остался безнаказанным», — добавил политик. Владимир Путин не конкретизировал, какую именно страну или организацию он имеет в виду.

30 сентября президент РФ заявил, что трубы газопровода в Балтийском море были взорваны «англосаксами».

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно», — сказал Путин.

Термин «англосаксы» используется обычно в российской общественно-политической риторике, когда речь идет о США и Великобритании. В первый раз Путин употребил это слово, говоря в 2004 году об англичанах. В 2018 президент РФ также подразумевал под «англосаксами» американцев и британцев.

О новых маршрутах

Путин добавил, что Россия могла бы поставлять в Европу газ, который шел через Балтику, по дну Черного моря.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», <...> мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — пояснил Путин.

Кроме того, он заявил, что Европа начнет печатать деньги, как это было и в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию. «Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все... Но проблема в том, что Европа на эти деньги […] будет так же, как и другие товары, в том числе продовольствие, будет сгребать газ с мирового рынка», — сказал президент РФ.

Путин также сообщил, что по экспертной оценке в 2022 году спотовый механизм ценообразования на газ принесет Европе убытки на сумму свыше €300 млрд, что составляет около 2% ВВП еврозоны.

По словам Путина, убытков можно было бы избежать, если бы Европа выбрала долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

Свой здравый смысл

В ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» Владимир Путин также заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые установят потолок цен на российское топливо.

Он также подчеркнул, что Москва всегда выполняет обязательства, «чем и отличается от стран Запада».

«РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — сказал Путин.

По словам российского президента, нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли – а также не будет применяться против любой «неугодной» западным державам страны.

В середине лета Reuters сообщил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – планируют ввести к началу декабря потолочные цены на российскую нефть. «Цель заключается в том, чтобы соответствовать срокам, которые ЕС уже установил. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно», — заявил источник агентства.

«Семерка» заинтересована в том, чтобы предельная цена на российскую нефть была ниже рыночной. Идеей заинтересовался и ряд стран Азии – они хотели бы иметь информацию о ценах, чтобы усилить свои позиции в переговорах с РФ.

О Европе

Президент России заявил, что, по мнению многих чиновников Евросоюза, европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с РФ.

«Это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией», — сказал Путин.

В своей речи президент отметил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, стоит европейским странам только захотеть. Однако, по его словам, европейские страны сами усугубляют ситуацию, вводя ограничения цен на нефть. По мнению российского президента, Западу не стоит отказываться от сотрудничества с Россией.