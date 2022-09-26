Во Владивостоке задержали консула Японии. В чем его обвиняет ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали консула японского Генконсульства во Владивостоке, об этом сообщили в центре общественных связей спецслужбы. Утверждается, что Мотоки Тацунори за денежное вознаграждение получил информацию ограниченного распространения. В МИД России заявили, что дипломат объявлен персоной нон грата и должен в течение двух суток покинуть территорию страны.

Во Владивостоке Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала консула Генконсульства Японии Мотоки Тацунори, его обвиняют в получении сведений, которые имеют статус ограниченного распространения. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении говорится, что силовики «пресекли шпионскую акцию», поймав дипломата с поличным.

На опубликованной видеозаписи ФСБ мужчина, похожий на Тацунори, сидит за столом в кафе напротив девушки. На записи она передает ему некие бумаги, а потом открывает меню.

Согласно сообщению ФСБ, консул Японии получает за денежное вознаграждение данные «об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

Помимо этого, в видео есть фрагмент допроса японского дипломата. На вопросы переводчика, понимает ли он, что нарушил российские законы и собирал у россиян за деньги сведения, которые затрагивают внутриполитическую и экономическую обстановку в России, в том числе закрытого характера, Тацунори кивает и отвечает по-японски: «Сейчас понял».

В ФСБ добавили, что Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата, так как занимался тем, что несовместимо со статусом дипломата.

МИД России вызвал советника-посланника посольства Японии в Москве, говорится на сайте российского дипведомства. Отмечается, что ему сообщили о произошедшем и о том, что консул Генерального консульства Японии во Владивостоке объявлен «persona non grata» и «в течение 48 часов обязан покинуть Российскую Федерацию».

«Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Согласно данным из открытых источников, дипломат из Японии Мотоки Тацунори является консулом по политическим вопросам. Международные нормы защищают иностранных дипломатов в стране их пребывания по службе, то есть они обладают неприкосновенностью.

Но в случае нарушения законодательства или при совершении враждебных действий, их можно лишить этого права и выдворить на родину. Согласно положениям Венской конвенции, государство, в котором дипломат пребывает, в любое время может уведомить аккредитующую сторону о том, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и что его пребывание в стране неприемлемо.