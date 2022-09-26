Политика

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. День четвертый

В Донбассе, Запорожье и Херсонщине четвертый день идут референдумы о вхождении в Россию

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Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе

Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе

РИА «Новости»
Все члены комиссий референдума по вопросу вхождения Запорожской области в состав России утром вернулись к работе, несмотря на обстрелы. Сегодня — предпоследний день голосования. «Газета.Ru» наблюдает за волеизъявлением жителей народных республик и подконтрольных ВС РФ областей Украины.
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8:52

Обстановка в Херсоне во время проведения референдума о присоединении Херсонской области к России нормальная, все инциденты быстро устраняются, сообщил ТАСС боец полка им. Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Гуцаев.

8:42

ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме, комиссия переехала в другое помещение, сообщили в ЦИК ЛНР.

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Егор Алеев/ТАСС
8:29

В пункте временного размещения беженцев в Белгородской области работают представители избирательной комиссии, чтобы жители Донбасса могли проголосовать на референдуме в ПВР.

8:22

Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана считает, что референдум в Запорожской области — это настоящая демократия, никакие ракетные атаки не помешают людям демонстрировать свое волеизъявление — ТАСС.

8:21

❗️Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ушел от прямого ответа на вопрос о позиции Астаны по поводу референдумов.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — заявил он (цитата по ТАСС).

8:10

ТАСС: Все члены комиссий референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России утром вернулись к работе, несмотря на обстрелы Энергодара и звонки с угрозами.

«Сегодня предпоследний — четвертый день — голосования на референдуме. Голосование возобновилось в 8 утра и как и предыдущие три дня оно проходит в выездном формате путем поквартирного и подомового обхода участников референдума», — заявила председатель избирательной комиссии Запорожья Галина Катющенко.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня — четвертый день голосования на референдумах о присоединении к РФ.

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