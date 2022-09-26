Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. День четвертый

8:10

ТАСС: Все члены комиссий референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России утром вернулись к работе, несмотря на обстрелы Энергодара и звонки с угрозами.

«Сегодня предпоследний — четвертый день — голосования на референдуме. Голосование возобновилось в 8 утра и как и предыдущие три дня оно проходит в выездном формате путем поквартирного и подомового обхода участников референдума», — заявила председатель избирательной комиссии Запорожья Галина Катющенко.