Путин обращается к россиянам

Россия сделает все для безопасного проведения голосования о вступлении регионов Донбасса и Украины в состав России.
❗️Путин о референдумах в Донбассе: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу
Путин: «После начала спецоперации, в том числе на переговорах в Стамбуле, Киев реагировал на предложения России позитивно — но мир не устраивал Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности».
Путин поручил Минобороны определить правовой статус добровольцев, он должен быть таким же, как и у кадровых сотрудников российской армии.
⚡️Путин заявил, что главная цель спецоперации на Украине остается неизменной — освобождение всей территории Донбасса.
Послание Путина ожидалось еще вчера. Но ближе к полуночи Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента заявил, что выступление президента состоится, когда «проснется Дальний Восток».
Телеведущий «России-1» Владимир Соловьев лаконично написал в своем Telegram-канале: «Завтра». А главред RT Маргарита Симоньян призвала всех ожидающих речь Путина «ложиться спать».
По данным Telegram-канала Baza, обращение президента было намечено на 21 сентября с 9:00 до 10:00. По словам источника, эфирные группы теле- и радиоканалов (в том числе региональных) предупредили именно о таком времени.