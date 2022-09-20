Тест. «Брат» или депутат?

20 сентября исполняется 20 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье, унесшей жизни 125 человек, в том числе актера и режиссера Сергея Бодрова и его съемочной группы. «Газета.Ru» предлагает вам вспомнить и попытаться отличить слова актера Сергея Бодрова и его культового героя «Брата» Данилы Багрова от заявлений депутатов, сенаторов, губернаторов и других российских политиков.