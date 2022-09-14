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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 203-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 203-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Президент США Джо Байден заявил, что Украина добилась «значительного прогресса» во время военных действий, но ей «предстоит долгий путь». В Запорожской области усилили линию обороны на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов, на которых у многих остались сбережения. Мэр Донецка заявил, что сейчас невозможно полностью разминировать город от «Лепестков». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:48

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВФУ села Шелаево Белгородской области — ТАСС.

09:40

Действия и санкции ряда стран Запада за последние десять лет привели к потере добычи нефти в мире на уровне 5-6 млн б/с, сообщил замминистра энергетики РФ — ТАСС.

09:32

В городе Перевальске погиб подросток, еще четыре человека ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — ТАСС.

09:30

В ДНР сообщили о начале работы горячей линии по вопросам электроснабжения в Мариуполе — ТАСС.

09:29

В Запорожье заявили о скоплении рекордного числа частей ВСУ на линии соприкосновения — ТАСС.

09:28

Украинские войска обстреляли город Светлодарск в ДНР, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство Луганской народной республики в СЦКК — РИА «Новости».

09:18

На линии соприкосновения в Запорожской области со стороны ВС Украины присутствуют военные, говорящие на английском и польском языках, сообщил Рогов — ТАСС.

09:12

Администрация города Стаханова в ЛНР попросила жителей не покидать здания — ТАСС.

09:03

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 22 сентября — ТАСС.

08:59

Представители Красного Креста готовы содействовать установлению контакта с омбудсменом Рады для создания механизма обмена пленными, сообщили в ЛНР — ТАСС.

08:53

Кадры боевой работы ракетных комплексов «Искандер» ЗВО в ночное время.

08:39

Кадры заправки боевой техники в зоне СВО.

08:33

Выплаты для пострадавших в результате «украинской агрессии» ввели в Запорожской области, сообщил замминистра труда и социальной политики администрации области Евгений Маркелов — РИА «Новости».

08:29

Россия, несмотря на «трудности» украинской кампании, располагает очень мощными вооруженными силами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ США Джон Кирби — РИА «Новости».

08:28

Можно ожидать, что осенью ЕС пересмотрит санкционную политику, поскольку с наступлением холодов «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер — РИА «Новости».

08:27

Действующий на Украине российский спецназ получил партию снайперских винтовок Чукавина, первые отзывы о них положительные, рассказал РИА «Новости» источник.

08:26

Концепция гарантий безопасности Украине должна «поставить Евросоюз в рабскую зависимость», чтобы ЕС уже никогда не восстановился, заявила Захарова — ТАСС.

08:25

Белгородская область отправила более 1 тысячи беженцев с Украины в другие регионы России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков — ТАСС.

08:24

Эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов, на которых у многих остались сбережения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — ТАСС.

08:23

Подразделения ВСУ за прошлые сутки два раза обстреляли Луганскую народную республику из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате погибли два мирных жителя, сообщили в ЛНР — ТАСС.

08:22

В Херсоне утром 14 сентября было слышно не менее пяти взрывов, предположительно работают российские силы ПВО — ТАСС.

08:21

Москалькова рассказала, что более 60 российских граждан продолжают удерживать на территории Украины. По ее словам, правительство РФ проводит активную работу по их вызволению — ТАСС.

08:20

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что полностью разминировать город после того, как ВСУ сбросили множество противопехотных мин «Лепесток», сейчас невозможно — ТАСС.

08:19

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины в Хабаровском крае трудоустраивали независимо от того, есть ли у них регистрация — ТАСС.

08:18

Кадры уничтожения вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС.

08:17

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что с февраля в результате обстрелов города со стороны ВСУ погибли более 190 жителей, в том числе восемь детей — ТАСС.

08:16

Президент США Джо Байден заявил, что Украина добилась «значительного прогресса» во время военных действий, но ей «предстоит долгий путь» — ТАСС.

08:15

Горячая линия, развернутая в аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных со специальной военной операцией, получает вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — РИА «Новости».

08:14

Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько — РИА «Новости».

08:13

Женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры в Светлодарске, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».

08:12

Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой народной республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том числе «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в ДНР — РИА «Новости».

08:06

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация полагает, что Киеву удалось перехватить инициативу в боевых действиях в некоторых частях Украины — ТАСС.

08:04

В Запорожской области усилили линию обороны на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов – РИА «Новости».

08:02

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели и месяцы планируют усилить поддержку Украины во всемирной организации — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 203-го дня специальной военной операции России на Украине.

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