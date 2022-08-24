«Задержали за одну фразу, я везде ее говорил»: против Ройзмана завели дело о дискредитации армии

В Екатеринбурге задержан экс-мэр Евгений Ройзман, против него возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Обыски прошли в квартире и офисе фонда Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы. Политику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители пришли в квартиру Ройзмана в 6 утра 24 августа. Сам политик выкрикнул журналистам из окна, что уголовное дело против него заведено в Москве. Корреспондент ТАСС сообщает, что адвоката не пускают в квартиру экс-мэра Екатеринбурга.

«Задержали фактически за одну фразу: «вторжение в Украину». Я везде ее говорил», — ответил Ройзман на вопросы журналистов.

В фонде политика ранее подтвердили факт задержания и проведения следственных мероприятий.

«Да, подтверждаем [задержание], адвокаты едут. В музее Невьянской иконы проходят обыски, в офисах фонда они также будут проводиться, они [сотрудники правоохранительные органов] ждут нас, мы также едем», — заявила помощница политика Лейла Гусейнова.

В отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ) из-за видео на его YouTube-канале, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Корреспондент агентства сообщил, что адвоката политика Владислава Идамжапова не пускали в квартиру Ройзмана, где продолжаются следственные действия. Политику может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Причина — видео в его YouTube-канале», — отметил источник агентства.

На своем YouTube-канале политик отвечал на вопросы подписчиков. Неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине.

По данным Telegram-канала O!News, из музея начали конфисковать иконы. Отмечается, что часть из них могла быть добыта незаконным путем.

«По информации источника, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что как минимум одна из икон была украдена», — говорится в сообщении.

26 мая сообщалось, что Ройзман не смог обжаловать решение суда по второму административному протоколу о дискредитации российской армии, ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб. До этого его три раза штрафовали за дискредитацию ВС России. До этого он был оштрафован на общую сумму в 100 тыс. руб. по двум протоколам, составленным по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Отмечается, что один из протоколов был заведен в связи с интерпретацией политика символов спецоперации «Z» и V» в Twitter.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Затем он был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы». После этого политик занимался общественной деятельностью.

Кто еще задержан за дискредитацию российской армии

23 августа стало известно, что запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ». Решение о штрафе было вынесено в Никулинский районный суд Москвы, а его причиной послужила публикация Кураева в «Живом журнале» от 18 апреля, где он рассуждал о гражданской войне в России в 1918-1923 годах. На данный момент пост протодиакона уже удален. По словам Кураева, суд не разъяснил ему, какие именно слова в публикации были восприняты дискредитирующими российскую армию.

16 августа суд в Уфе признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Суд назначил музыканту штраф в размере 50 тыс. руб. Протокол на Шевчука был составлен после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако позже суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию армии РФ. О возвращении заново рассматриваемого дела в Уфу стало известно 18 июля. В июле оно поступило в уфимский суд.

В начале августа защита музыканта предоставила в суд заключение лингвистической экспертизы, оправдывающее Шевчука. Там отмечалось, что речь Шевчука во время концерта «не содержит публичные призывы и негативную информацию о Вооруженных силах РФ, включая негативную оценку их действий, а также в нем отсутствует негативная информация, выраженная в форме утверждения о фактах в отношении какого-либо лица».