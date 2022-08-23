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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 181-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 181-й день

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Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении

Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении

Сергей Батурин/РИА «Новости»
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, заявил, что она служила в ВСУ и уезжала в Европу в качестве беженки, однако позже вернулась на Украину. Амстердам сообщил о выделении Украине $80 млн. военной помощи, также их военнослужащие будут обучать украинских солдат. Офис Владимира Зеленского анонсировал документ о гарантиях безопасности для Украины к 29 августа. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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9:13

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

8:55

Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что «это не мгновенный бросок, это всерьез и надолго», сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

8:44

Кадры работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В на Украине.

8:22

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщил, что дочь звонила ему из Литвы за несколько дней до подрыва автомобиля.

8:18

❗️Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, сообщили в Минобороны ФРГ.

8:17

К концу месяца появится первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

8:15

Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

8:14

Украинские военные выпустили 11 снарядов калибра 152 мм по Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

8:13

Украина нуждается в помощи со стороны Запада, поэтому во многом ее действия зависят от позиции США, ФРГ и Франции, считают в немецкой газете Die Welt Кристоф. Там отмечают, что у Запада нет единой стратегии по теме Украины, страны по-разному видят развитие конфликта и возможную помощь Киеву.

8:11

Кадры боевой работы РСЗО «Ураган» по позициям ВСУ.

8:10

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне «Азов» (запрещен в России), сообщил РИА Новости ее отец. Он отметил, что ранее она покинула Украину в качестве беженки, однако позже вернулась в страну.

8:02

Власти США, возможно, не объявляют публично о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений, считает газета Politico. В список вооружение входят, в том числе, противорадиолокационные ракеты HARM.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 181-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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