«В 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением»

Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин 19 августа, оказался отрицательным. Политик добровольно решила сдать анализы после скандала из-за видеозаписей с вечеринки, на которых она в компании друзей веселится, поет и танцует. Марин подчеркнула, что никогда не принимала наркотические вещества, а если ее поведение кажется кому-то непристойным, вопрос «можно решить в рамках следующих парламентских выборов». Тест политик оплатила из своего кармана.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила отрицательный результат теста на наркотики, в ее моче не нашли никаких запрещенных веществ, сообщает Yle со ссылкой на заявление властей. Сдачу теста Марин оплатила из своего кармана.

В рамках исследования лаборанты способны определить наличие в организме амфетамина и его производных, барбитуратов, бензодиазепинов, каннабиса, декстропропоксифена, фенциклидина, кокаина, метадона и опиатов.

Марин добровольно сдала тест на наркотики 19 августа после того, как в соцсетях стали распространяться видеозаписи с вечеринки с ее участием. В мероприятии участвовали также член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, фотограф Янита Аутио, стилист Веса Сильвер, певица Альма и другие известные личности.

На записях видно, как политик и ее друзья вместе развлекаются, танцуют и поют. Никаких наркотиков в кадре нет. Тем не менее, некоторые сочли поведение 36-летнего премьера недостойным для такой высокой должности. Кроме того, СМИ писали, что на одной из записей было слышно, как кто-то из гостей произносит слово «мука», якобы имея в виду кокаин.

Марин утверждает, что никогда в своей жизни не принимала наркотики, а в тот вечер пила только слабоалкогольные напитки. Никто из ее друзей тоже не употреблял наркотические вещества (по крайней мере, она этого не видела).

«Сама я не употребляла ни наркотиков, ни чего-либо, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, устраивала вечеринки, занималась абсолютно законными вещами. Я также не видела и не знала, что кто-то другой якобы их употреблял», — отметила она.

Премьер также подчеркнула, что на ключевых государственных должностях находятся «обычные люди», а «в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением». «У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — резюмировала Марин.

Она добавила, что останется «тем же человеком, что и раньше», и выразила надежду, что ее примут именно такой. В противном случае «вопрос можно решить в рамках следующих выборов», добавила премьер.

«Не сдерживала себя там, где не может доверять всем»

Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат одной из входящих в правящую коалицию партий «Финляндский центр» Микко Кярня призвали Марин пройти тест на наркотики сразу после появления записей.

Обычные жительницы Финляндии в то же время поддержали премьера и устроили флешмоб в Twitter с хэштегом #SolidarityWithSanna (#СолидарностьССанной). Они выкладывают в соцсеть видеоролики, на которых танцуют, поют и веселятся — как и премьер. «Мы все равно должны больше танцевать. Женщины в Финляндии публикуют свои видео с таких же вечеринок, как у Санны Марин, и я думаю, это прекрасно», — говорилось в одном из постов.

Профессор гендерных исследований в Финском университете Турку Ану Койвунен подчеркнула, что не думает, что претензии к премьеру появились из-за того, что она — женщина.

Проблемой стал не сам факт вечеринки, а то, что видео просочилось в сеть. Именно неумение выбирать людей, которым можно доверять, и спровоцировало такие волнения в обществе, считает Койвунен.

«Она не сдерживала себя в компании, где не может доверять абсолютно всем людям в комнате. Я думаю, что это главная проблема на данный момент», — констатировала профессор.

Коронавирус, телефон и ночной клуб

В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что Марин в разгар пандемии провела вечер в ночном клубе, несмотря на то что должна была уйти на самоизоляцию.

После контакта с зараженным COVID-19 премьеру пришло оповещение, но она прочитала его не сразу, так как не брала с собой правительственный телефон, а только личный. Оппоненты премьера в ответ заявили, что она должна была всегда иметь при себе аппарат из соображений национальной безопасности. Канцлер юстиции Туомас Пёйсти по итогам разбирательства постановил, что Марин все-таки не нарушила никаких правил. Тем не менее, после инцидента ввели новую систему, которая требует, чтобы получатель официальных сообщений подтверждал их получение.

Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. На тот момент ей было 34 года. Главами всех пяти партий правительственной коалиции и ключевыми министрами тоже стали женщины. При этом четырем из них не было сорока лет.

«Я никогда не думала о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, по которым я пришла в политику, и о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората», — говорила Марин в одном из интервью.

В 2021 году Марин появилась на обложке журнала Time «Time100 Next», в котором были представлены сотни самых влиятельных лидеров из различных отраслей и со всего мира.