«США – банановая республика». Трамп возмущен внезапным обыском его имения

Около 100 агентов Федерального бюро расследований (ФБР) обыскали имение экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Обыск продолжался около девяти часов, было изъято содержимое сейфа и несколько коробок с документами. По данным СМИ и семьи Трампа, обыск может быть связан с ненадлежащим хранением государственных, в частности, секретных документов, в поместье экс-президента.

Трамп подтвердил визит агентов ФБР, сказав, что его поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано» и связал обыск со своими намерениями баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Однако он не сообщил, что могли искать сотрудники Бюро в его поместье. Самого Трампа в момент обыска в резиденции не было.

Агентство Reuters передает, что ФБР провело обыск в рамках расследования Минюста США в связи с ненадлежащим хранением государственных документов во флоридском поместье Трампа. Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале уведомило Конгресс об обнаружении почти 15 коробок с документами Белого дома в резиденции экс-президента во Флориде, часть из которых содержала секретные сведения.

Трамп вывез документы из Белого дома после окончания своего президентского срока. Комитет по надзору палаты представителей США тогда сообщил о расследовании действий Трампа. Национальный архив США просил Трампа вернуть 15 коробок с документами, однако он игнорировал просьбу «в течение многих месяцев». Позднее экс-президент согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

«Обыск <…> по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго после того <…> как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов»,

— сообщила New York Times со ссылкой на источник.

Газета New York Post сообщила, что в обыске участвовали не менее 100 агентов ФБР. По словам очевидца, произошедшее было совершенно неожиданным и то, как машины ФБР подъезжали к курорту Палм-Бич, где находится поместье Трампа, выглядело «как сцена из фильма «Крепкий орешек». Мужчина добавил, что поместье было закрыто, свидетелями обыска оказались близкие друзья Трампа и персонал.

Туалетные секреты

В день обыска обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман рассказала порталу Axios, что во время президентского срока Трампа сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. Данные сведения, по ее словам, войдут в ее книгу о Трампе.

Там отмечается, экс-президент лично уничтожал документы, пытаясь смыть их в унитаз, тем самым провоцируя засоры. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки. Источник в Белом доме подтвердил порталу подлинность фотографий. Axios отмечает, что уничтожение государственных документов «потенциально незаконно».

Методы «банановой республики»

С критикой обыска в поместье Трампа выступил губернатор Флориды Рон Десантис, заявив, что Вашингтон пытается избавиться от политических оппонентов.

«Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время, как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся... Банановая республика»,

— написал Десантис в Twitter.

Мысли Трампов

Сам Трамп уверен, что обыски напрямую связаны с предстоящими выборами. Ранее он анонсировал участие в президентской гонке в 2024 году.

«В свете работы и сотрудничества с соответствующими правительственными структурами этот необъявленный обыск моего дома не был необходимым или уместным <…> Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие и атака со стороны радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году», — сказал Трамп.

Также он сравнил обыск с проникновением представителей спецслужб в штаб-квартиру кандидата в президенты от Демпартии Джорджа Макговерна в отеле Watergate в Вашингтоне, в 1972 году. «Такое нападение могло совершиться только в разрушенной стране третьего мира. К сожалению, Америка теперь одна из таких стран с никогда не виданным прежде уровнем коррупции», — добавил он.

Семья Трампа убеждена, что таким образом Демпартия препятствует выдвижению экс-президента на новый срок в Белый дом.

«Они провели обыск без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, сейф, хотя ничего там не нашли. И откуда это идет? От национальных архивов? <…> Каждый день мы получаем очередную повестку в суд, они не хотят, чтобы Дональд Трамп снова баллотировался и победил в 2024 году», — высказался сын экс-президента Эрик Трамп об обысках в эфире Fox News.