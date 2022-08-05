«Кто угрожает, будет уничтожен». Израиль и «Исламский джихад»* обменялись ударами

Армия обороны Израиля начала воздушную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». ВВС страны наносят удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям противника. В ответ по югу Израиля было выпущено около 80 ракет, 33 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Тель-Авиве открыли бомбоубежища. Подробнее об эскалации конфликта — в материале «Газеты.Ru».

В израильских городах Явне и Лахиш сработала сирена воздушной тревоги, предупреждая о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

«Сирены прозвучали в городах Явне и Лахиш… за последние несколько минут в центральном и южном Израиле прозвучали сирены», — сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Один из местных телеканалов транслировал кадры, как система ПВО сбивает ракеты, запущенные с территории Газы. Как пишет The Times of Israel, несколько ракет-перехватчиков системы «Железный купол» поразили приближающиеся ракеты над южной частью Израиля.

По информации СМИ, в результате атак никто не пострадал, но двое мирных жителей были доставлены в больницу с приступом паники, начавшимся после того, как они услышали сирены Red Alert.

Муниципалитет Тель-Авива заявил, что открывает общественные бомбоубежища.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России) выпустил около 80 ракет по югу Израиля.

Почти половина из них упала в секторе Газа. Границу перелетели 46, из которых 33 были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Остальные упали на открытой местности, разрушений нет.

Операция «Рассвет»

Армия обороны Израиля сегодня объявила о начале широкомасштабной воздушной операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». «Наша политика однозначна — тот, кто нам угрожает, будет уничтожен», — заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

ВВС страны наносят удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям группировки.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что битва «будет длиться столько, сколько потребуется», так как власти страны придерживаются политики абсолютной нетерпимости к любым попыткам атак из Газы.

«Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны. Израиль нанес точный удар по террористам» в палестинском анклаве, мы не ведем войну против жителей сектора Газа», — подчеркнул Лапид.

Ранее палестинский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании Kan, что «Исламский джихад» оказывает сильное давление на ХАМАС, призывая присоединился к боевым действиям против Израиля. От ХАМАС пока никаких официальных заявлений не поступало.

В палестинском городе Дженин также началась мобилизация бригады «Аль-Кудс» и бригады «Мучеников Аль-Аксы».

«Эскалация очень опасна»

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с продолжающимся противостоянием между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» в Газе.

«Я глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта между палестинскими боевиками и Израилем, в том числе целенаправленным убийством сегодня лидера палестинского исламского джихада в Газе», — сказал он.

«Продолжающаяся эскалация очень опасна. Запуски ракет должны быть немедленно прекращены, и я призываю все стороны избегать дальнейшей эскалации», — заключил Веннесланд.

ООН взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами с целью избежать эскалации конфликта, который «будет иметь разрушительные последствия, в основном для гражданского населения».

В результате атаки ВВС Израиля на сектор Газа сегодня погибли по меньшей мере семь человек, в том числе один из лидеров боевого крыла группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в РФ) «Рот Иерусалима» Тайсир аль-Джабари, а также пятилетняя девочка. Еще 40 человек были ранены, передает Sky News Arabia.

Ситуация на границе обострилась вечером 1 августа, когда израильские военные задержали в лагере палестинских беженцев «Дженин» одного из лидеров «Исламского джихада». В тот же день дороги около сектора Газа были блокированы, а КПП «Эрез» закрыт. Меры были приняты из-за возможной реакции группировки на арест.