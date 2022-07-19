США предостерегли Китай от обхода антироссийских санкций

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в случае, если Китай начнет поставлять России оружие или поможет ей обходить западные санкции, США с союзниками заставят его заплатить за это «высокую цену». При этом Штаты намерены продолжить поставлять Тайваню товары, связанные с обороной, чтобы КНР не смогла взять остров под контроль. В Совфеде американцев за это обвинили в двойных стандартах.

Китайское предупреждение Прайса

Нед Прайс рассказал, что после начала военной спецоперации России на Украине США предприняли шаги для ограничения типов технологий, которые могут быть экспортированы в РФ. Например, произошло 74-процентное сокращение объема ввоза в страну полупроводников. При этом Соединенные Штаты «очень внимательно» следят за тем, как другие государства выстраивают отношения с Россией, не поддерживают ли они ее.

«Мы не видели, чтобы КНР занималась систематическим уклонением и поставками военной техники России, но мы будем очень внимательно за этим следить. Мы публично дали понять, что поставки оружия или любая помощь России со стороны Китая, которая позволит ей систематически уклоняться от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и других наложенных финансовых мер, очень дорого обойдется», — сказал Прайс, выступая на брифинге.

По его словам, эту «высокую цену» взыщут не только «США, но Соединенные Штаты, действующие совместно с десятками стран по всему миру».

«Мы дали понять это КНР с первых дней войны России против Украины. Госсекретарь Блинкен повторил это сообщение, когда он встретился с государственным советником и министром иностранных дел Ван И на Бали всего несколько дней назад», — добавил пресс-секретарь Госдепартамента, имея в виду саммит G20, который состоялся 7-8 июля.

Он также отметил, что со всеми странами мира США пытаются выстроить партнерские отношения. А когда эти государства решают вести бизнес с Китаем, который заинтересован в сотрудничестве и с Ближним Востоком, и с Африкой, Соединенные Штаты не ставят им ультиматумы.

«Наша цель, как вы неоднократно слышали от нас, заключается не в том, чтобы заставлять страны выбирать между Соединенными Штатами и Китаем. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить странам всего мира выбор, предоставить им высококачественный выбор, в котором Соединенные Штаты представляют наиболее выгодные условия <...> Мы можем работать вместе для достижения наших общих интересов, предлагаем высокие стандарты, когда речь идет о труде, правах человека, цепочках поставок», — заявил Прайс.

Он заключил, что взаимодействие с КНР по-прежнему «отвечает интересам» США. Соединенные Штаты намерены «продолжать диалог» с Китаем, но и не отказываются от своих обязательств перед Тайванем, которому поставляют товары для обороны и оказывают иные услуги, связанные с защитой острова.

Злоупотребления КНР

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Сеуле, заявила, что страны Запада намерены применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. По ее словам, помимо «стремления сократить доходы России», союзники должны работать над такими проблемами, как «несправедливая китайская практика, которая наносит ущерб интересам национальной безопасности» США.

«Мы не можем позволить таким странам, как Китай, использовать свое положение на рынке ключевых видов сырья, технологий или продуктов для подрыва нашей экономики или использования нежелательных геополитических рычагов воздействия», — приводит слова Йеллен ТАСС.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале задался вопросом, «промолчит ли Пекин в ответ на постоянные угрозы со стороны Вашингтона, которые повторяют на все лады представители Госдепа». Американские предупреждения он также считает «заезженной пластинкой».

«Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО. Но как только речь идет не о союзниках США, Вашингтон сразу отбрасывает собственную аргументацию», — написал Пушков.

Накануне на сайте китайского МИД появилось сообщение, что КНР не будет «сидеть сложа руки», наблюдая за кризисом на Украине. Страна не станет стороной конфликта и намерена помочь мировому сообществу в продвижении мирных переговоров.

Еще 2 апреля директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил журналистам, что Китай не намерен предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода антироссийских санкций, введенных западными государствами. Однако Пекин будет и дальше развивать обычные торговые отношения с РФ и другими странами.