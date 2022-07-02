Военная операция России на Украине. День 129-й

Минобороны России показало боевую работу танка Т-80БВ и бронетранспортера БТР-82А против ВСУ в ходе спецоперации России.
Т-80БВ, находясь на краю поля, ведет огонь по украинским позициям. Затем его сменяет БТР, который ведет обстрел из 30-мм автоматической пушки.
Согласно сообщению ведомства, российские танкисты прибегают к сложному тактическому элементу — «фланговой стрельбе» в движении из танкового вооружения.
Великобритания убеждает Европу, что необходимо воевать против России до последнего украинца из-за своей привычки «жить за чужой счет», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий напомнил, что в конце XIX века Великобритания была первой экономикой мира, но сейчас эта страна занимает лишь девятую позицию, уступая своей бывшей колонии Индии (3-е место), написал он в своем Telegram-канале.
Володин утверждает, что «колониальный реваншизм» может привести лишь к плачевным последствиям.
Россия будет использовать «Протоны», пока они не закончатся, заявил в комментарии РИА «Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все».
По договоренности с Казахстаном в 2025 году «Протоны» должны вывести из эксплуатации из-за токсичных компонентов топлива. Им на смену придет «экологичная» «Ангара-А5».
Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на стартовой площадке космодрома БайконурРИА «Новости»
По итогам июня уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 60%, темпы закачки сильно упали по сравнению с предыдущими месяцами — данные Gas Infrastructure Europe.
Минобороны показало кадры работы штурмовиков в ходе спецоперации России на Украине. Авиация уничтожает украинскую бронетехнику:
За последние сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя, 20 получили ранения — представительстве республики в СЦКК.
Из-за того, что Россия решила передать «Сахалин-2» новому российскому оператору (обществу с ограниченной ответственностью), Японии приходится выбирать между единством G7 в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью, считает газета Nikkei.
Для уничтожения украинских диверсантов российские спецназовцы используют бесшумные минометы «Галл». Звук их выстрела похож на громкий хлопок в ладоши. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Агентство пишет, что такое оружие применяют во время внезапных налетов для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения диверсионно-разведывательных групп.
Минобороны России опубликовало кадры обучения саперов Народной милиции ЛНР использованию современных средств обнаружения взрывных устройств. Процессом руководили военнослужащие Международного противоминного центра российских вооруженных сил.
Антироссийские санкции нанесли удар по туризму, банковской деятельности и экспорту услуг Кипра, заявил президент островной республики Никос Анастасиадис.
Но он отметил, что власти страны сохраняют оптимизм и надеются, что смогут справиться с возникшими проблемами.
По словам Анастасиадиса, правительство Кипра подготовило новый пакет налоговых льгот, чтобы остров стал более привлекателен для иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов. Политик надеется, что уже на следующей неделе парламент одобрит эти меры.
Не стоит обращать внимание на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев обратился в Международный суд ООН с обвинением Москвы в том, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде — зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.
«Там все очень запутано, исков подано много, выхлопа от этого очень мало. Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное».
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что его республика обеспечена углем, несмотря на боевые действия.
Он также рассказал, что ситуацию в угольной отрасли обсудил с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко.
Французская компания Thales уходит из России. Эта промышленная группа выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, а также модули безопасности для банковских карт. Об этом ТАСС сообщила представитель Thales Ванесса Виала.
Помощник министра внутренних дел ЛНР рассказал, что в окруженном Лисичанске находятся более 2 тыс. украинских военных. По его словам, они защищают иностранных наемников, пишет ТАСС.
О том, что Народная милиция ЛНР и ВС России планируют в ближайшие дни полностью взять под контроль Лисичанск, сообщил и помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев — ТАСС.
«В ближайшее время Лисичанск буден полностью освобожден» от украинских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, бойцы ВСУ «не координируют между собой действия и не могут дать достойный отпор».