Военная операция России на Украине. День 129-й

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Минобороны России показало боевую работу танка Т-80БВ и бронетранспортера БТР-82А против ВСУ в ходе спецоперации России.

Т-80БВ, находясь на краю поля, ведет огонь по украинским позициям. Затем его сменяет БТР, который ведет обстрел из 30-мм автоматической пушки.

Согласно сообщению ведомства, российские танкисты прибегают к сложному тактическому элементу — «фланговой стрельбе» в движении из танкового вооружения.