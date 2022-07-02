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Политика

Военная операция России на Украине. День 129-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 129-й день

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
В ЛНР заявили, что Лисичанск будет взят под контроль «в ближайшие дни». Глава ДНР Пушилин сообщил, что республике хватает угля, несмотря на боевые действия — ситуацию обсудили с чиновниками из Москвы. Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что корпорация будет интенсивно эксплуатировать «Протоны» до тех пор, «пока ракеты не закончатся». «Газета.Ru» ведет трансляцию 129-го дня спецоперации России на Украине.
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9:57

Минобороны России показало боевую работу танка Т-80БВ и бронетранспортера БТР-82А против ВСУ в ходе спецоперации России.

Т-80БВ, находясь на краю поля, ведет огонь по украинским позициям. Затем его сменяет БТР, который ведет обстрел из 30-мм автоматической пушки.

Согласно сообщению ведомства, российские танкисты прибегают к сложному тактическому элементу — «фланговой стрельбе» в движении из танкового вооружения.

9:48

Великобритания убеждает Европу, что необходимо воевать против России до последнего украинца из-за своей привычки «жить за чужой счет», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что в конце XIX века Великобритания была первой экономикой мира, но сейчас эта страна занимает лишь девятую позицию, уступая своей бывшей колонии Индии (3-е место), написал он в своем Telegram-канале.

Володин утверждает, что «колониальный реваншизм» может привести лишь к плачевным последствиям.

9:41

9:37

Россия будет использовать «Протоны», пока они не закончатся, заявил в комментарии РИА «Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все».

По договоренности с Казахстаном в 2025 году «Протоны» должны вывести из эксплуатации из-за токсичных компонентов топлива. Им на смену придет «экологичная» «Ангара-А5».

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Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на стартовой площадке космодрома Байконур

РИА «Новости»
9:31

По итогам июня уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 60%, темпы закачки сильно упали по сравнению с предыдущими месяцами — данные Gas Infrastructure Europe.

9:26

Минобороны показало кадры работы штурмовиков в ходе спецоперации России на Украине. Авиация уничтожает украинскую бронетехнику:

9:20

За последние сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя, 20 получили ранения — представительстве республики в СЦКК.

9:13

9:06

Из-за того, что Россия решила передать «Сахалин-2» новому российскому оператору (обществу с ограниченной ответственностью), Японии приходится выбирать между единством G7 в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью, считает газета Nikkei.

8:59

Для уничтожения украинских диверсантов российские спецназовцы используют бесшумные минометы «Галл». Звук их выстрела похож на громкий хлопок в ладоши. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Агентство пишет, что такое оружие применяют во время внезапных налетов для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения диверсионно-разведывательных групп.

8:51

Минобороны России опубликовало кадры обучения саперов Народной милиции ЛНР использованию современных средств обнаружения взрывных устройств. Процессом руководили военнослужащие Международного противоминного центра российских вооруженных сил.

8:45

Антироссийские санкции нанесли удар по туризму, банковской деятельности и экспорту услуг Кипра, заявил президент островной республики Никос Анастасиадис.

Но он отметил, что власти страны сохраняют оптимизм и надеются, что смогут справиться с возникшими проблемами.

По словам Анастасиадиса, правительство Кипра подготовило новый пакет налоговых льгот, чтобы остров стал более привлекателен для иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов. Политик надеется, что уже на следующей неделе парламент одобрит эти меры.

8:39

Не стоит обращать внимание на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев обратился в Международный суд ООН с обвинением Москвы в том, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде — зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Там все очень запутано, исков подано много, выхлопа от этого очень мало. Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное».

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AP
8:32

8:24

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что его республика обеспечена углем, несмотря на боевые действия.

Он также рассказал, что ситуацию в угольной отрасли обсудил с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко.

8:19

Французская компания Thales уходит из России. Эта промышленная группа выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, а также модули безопасности для банковских карт. Об этом ТАСС сообщила представитель Thales Ванесса Виала.

8:15

8:09

Помощник министра внутренних дел ЛНР рассказал, что в окруженном Лисичанске находятся более 2 тыс. украинских военных. По его словам, они защищают иностранных наемников, пишет ТАСС.

8:05

О том, что Народная милиция ЛНР и ВС России планируют в ближайшие дни полностью взять под контроль Лисичанск, сообщил и помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев — ТАСС.

8:03

«В ближайшее время Лисичанск буден полностью освобожден» от украинских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы ВСУ «не координируют между собой действия и не могут дать достойный отпор».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом боевых действий и других событий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

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