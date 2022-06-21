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Политика

«Не может же Россия с кем-то объединиться». Песков отверг идею слияния с Южной Осетией

Песков указал на юридический казус референдума в Южной Осетии об объединении с Россией

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Нарисованные флаги Осетии и России на камнях оздоровительного комплекса «Нагутни» в Южной Осетии, 2017 год

Нарисованные флаги Осетии и России на камнях оздоровительного комплекса «Нагутни» в Южной Осетии, 2017 год

Наталья Айриян/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею объединения России и Южной Осетии, указав на «юридический казус». РФ не может ни с кем объединиться, а может только принять в свой состав, отметил он. Действующий президент Южной Осетии заявил, что формулировку вопроса уже переделывают, а все необходимые требования будут соблюдены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что южноосетинские власти должны устранить юридический казус, возникший после решения Цхинвала провести референдум об объединении с РФ. На референдуме жители республики должны были поддержать или отвергнуть объединение с Российской Федерацией.

«Не может же Россия с кем-то объединиться», — сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла.

«Если объединиться с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет. Юридический казус возникает. Скорее наши коллеги должны там сами определиться и разобраться», — разъяснил он.

По словам пресс-секретаря, российская сторона ранее уже указывала властям Южной Осетии на юридическую ошибку в формулировках.

Поправки в референдум

Президент Алан Гаглоев 21 июня заявил, что в Южной Осетии уже началась новая работа по подготовке референдума о присоединении. «Все мы за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. Но мы хотим, чтобы все необходимые процедуры при этом были соблюдены», — сказал он.

Политик подчеркнул, что новые власти республики намерены соблюсти все необходимые требования, и только после этого принимать «взвешенное решение».

Гаглоев добавил, что изначально заявленная формулировка вопроса, выносимого на референдум, будет изменена.

Первоначальная формулировка

13 мая Центризбирком Южной Осетии утвердил и направил покидающему свой пост президенту Анатолию Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Политик обнародовал указ, согласно которому референдум должен был состояться 17 июля 2022 года. Гражданам планировали задать вопрос: «Вы поддерживаете объединение республики Южная Осетия и России»?

В случае положительного результата референдума и вхождения в состав РФ Южная Осетия планировала объединиться с Северной в один федеративный субъект.

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил в должность главы республики 24 мая. Спустя неделю он приостановил указ своего предшественника о референдуме и заявил, что голосование о присоединении к РФ состоится, как только Южная Осетия получит соответствующий сигнал от России.

В середине июня стало известно, что президент, а также спикер парламента республики Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель Центральной избирательной комиссии Эмилия Гагиева, исполняющий обязанности министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента страны Константин Кочиев прилетали в Москву, чтобы побывать на консультациях по вопросу референдума по вхождению республики в состав России. Делегация также приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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