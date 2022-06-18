«Это извращение». В США обсуждают, как Байден мылся в душе со своей дочерью

Дочь президента США Джо Байдена Эшли написала у себя в дневнике, что в детстве «принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно». 41-летняя женщина забыла тетрадь с записями под матрасом в номере, после чего их нашла 39-летняя мать-одиночка Эйми Харрис и они оказались в общем доступе. Журналист Fox News Такер Карлсон, разбирая прочитанное, обвинил американского лидера в «извращении» и потребовал вмешательства полиции.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента США Джо Байдена за «ужасное поведение» по отношению к его дочери Эшли, страницы из дневника которой ранее оказались в общем доступе. 41-летняя дочь политика пишет, что в детстве «принимала душ с папой».

Журналист выразил сомнения в подлинности дневниковых записей, но добавил, что если допустить, что написанное — правда, то оправдать подобное поведение Байдена невозможно, поскольку это «извращение». В дневнике Эшли не рассказывает, сколько ей было лет на тот момент, подчеркнул Карлсон. Однако, вероятно, «она была вполне взрослой, чтобы запомнить это». «Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне», — добавил он.

«Непозволительное» купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», — подытожил Карлсон в телевизионном эфире и призвал полицию расследовать инцидент.

В программе также был процитирован отрывок из дневника Байден: «Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал один из членов семьи. Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно».

За пару дней до выборов

Газета The New York Times впервые сообщила о том, что Минюст расследует дело о пропаже дневника дочери президента, в ноябре 2021 года. В материале издания, однако, не приводились подробности из дневника — в частности, о том, что Эшли связывает возникновение у нее сексуальной аддикции с фактами из ее детства.

В ноябре The Times сообщала, что представитель семьи Байдена заявил о краже дневника. Спустя какое-то время DailyMail со ссылкой на источник, близкий к расследованию, заявила, что дело о краже не возбуждалось.

Позже выяснилось, что дневник совершенно случайно нашла в центре для страдающих наркозависимостью 39-летняя мать-одиночка Эйми Харрис. Дочь президента забыла его под матрасом.

Харрис продала дневник за $40 тыс. компании Project Veritas. Ее основатель Джеймс О'Киф сначала решил не публиковать записи, а попытался использовать их в качестве «рычага давления» и получить таким образом право на интервью с Джо Байденом. Потерпев фиаско, он передал копию дневника праворадикальному новостному сайту National File, который опубликовал выдержки 24 октября 2020 года, за несколько дней до выборов.

«Мама и папа волнуются, но очень поддерживают»

Эшли — младшая из детей Байдена и единственная от его брака с первой леди Джилл Байден. Записи в дневнике датируются периодом с 25 января по 18 сентября 2019 года. Байден, ранее употреблявшая наркотики, тогда находилась в реабилитационном центре в Палм-Бич. Она вернулась в Филадельфию в июне 2020 года.

В дневнике дочь президента рассказывает, что ее зависимость поставила ее на грань финансового краха, а ее родителей — заставила страдать. «Мама и папа волнуются, но невероятно поддерживают меня. Мне так повезло, что они на моей стороне», — пишет Эшли.

«Папа плакал по телефону, говоря, что у него дебаты через неделю, а теперь он должен беспокоиться обо мне», — добавляет она.

Эшли Байден основала компанию Livelihood, которая в партнерстве с интернет-магазином Gilt Groupe собирает средства на общественные цели. Уже более 15 лет она также является социальным работником в Департаменте обслуживания детей, молодежи и семей штата Дэлавер, фокусируясь на воспитании детей в приемных семьях.

Хантер Байден и наркотрафик

До истории с дневником Эшли героем скандальных публикаций в СМИ чаще становился другой ребенок президента — Хантер Байден.

Так, в октябре 2020 года газета New York Post опубликовала выдержки из переписки, якобы найденной в ноутбуке Хантера и позже переданной Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа.

По информации Daily Mail, хранящиеся в ноутбуке фотографии подтверждают вовлеченность Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. Во многих СМИ тиражировались фотоматериалы, на которых Хантер запечатлен во время оргий или за употреблением наркотиков.