Военная операция на Украине. День 114-й

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принимает участие в приготовлениях к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Оно пройдет 17 июня.

Песков подчеркнул: несмотря на то, что сейчас против РФ «началась абсолютно беспрецедентная экономическая война», все будут слушать выступление российского лидера с большим вниманием.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно... об экономических процессах», — рассказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.