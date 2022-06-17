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Политика

Военная операция на Украине. День 114-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 114-й день

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Военнослужащие РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области

Военнослужащие РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Лидеры ФРГ, Франции и Италии тайно убеждали Зеленского договориться с Путиным, сообщила Die Welt. Под обстрел попало приграничное с Украиной село Гордеевка в Курской области. Премьер Австралии собрался посетить Киев. На форуме в Петербурге ожидается выступление Путина. Его пресс-секретарь заявлял, что оно будет «чрезвычайно важным». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:33

❗️ВСУ обстреливают Киевский район Донецка, сообщил мэр города.

9:30

Подразделения РФ и Луганской Народной Республики закрепились в промышленной зоне завода «Азот», сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР.

Украинские военные на заводе прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, говорится в сообщении.

9:03

Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве.

Ранее компания опубликовала сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в связи с невозможностью исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

8:34

8:29

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принимает участие в приготовлениях к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Оно пройдет 17 июня.

Песков подчеркнул: несмотря на то, что сейчас против РФ «началась абсолютно беспрецедентная экономическая война», все будут слушать выступление российского лидера с большим вниманием.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно... об экономических процессах», — рассказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 7 июня 2019 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
8:23

По данном немецкой газеты Die Welt, лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги во время визита в Киев «за закрытыми дверями», убеждали украинского коллегу Владимира Зеленского возобновить переговоры с российской стороной.

«Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут... становится все больше, и его все труднее компенсировать», — говорится в статье.

8:20

Обстреляно российское село Гордеевка Курской области — губернатор.

8:18

«Санкции, которые мы ввели [против России], не будут отменены, пока не удастся достичь справедливого соглашения с Украиной. А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама. Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — канцлер Германии Олаф Шольц.

8:07

Администрация США старается сделать санкции как можно более болезненными для Москвы, но при этом нивелировать их воздействие в остальном мире, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Вашингтон рассчитывает на долгосрочный эффект ограничительных мер в отношении РФ — ТАСС.

8:04

Экономические санкции против России были для Соединенных Штатов наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно, заявил президент США Джо Байден агентству Associated Press.

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Президент США Джо Байден

Joshua Roberts/Reuters
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации ВС РФ на Украине.

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