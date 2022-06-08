«Додон от дури отжигает»: возможно ли присоединение Молдавии к Румынии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, который находится под домашним арестом по подозрению в коррупции и госизмнене, заявил о планах военного и политического присоединения Молдавии к Румынии. Эксперты полагают, что риторика бывшего главы республики может иметь субъективный характер, но не лишена оснований. В парламенте Приднестровья же уверены, что регион никогда не будет частью Румынии, и гарантом здесь выступит Россия.

Бывший президент Молдавии, а ныне — главный оппозиционер страны Игорь Додон заявил, что его страну ожидают тяжелые времена как на политическом, так и на экономическом фронтах. При этом свой резонансный пост политик сделал, находясь под домашним арестом, куда его отправил кишиневский суд по подозрению в коррупции и госизмене.

Экс-глава государства начал с описания тяжелого социального, экономического и энергетического кризиса в стране. Додон опасается, что Молдавии будет тяжело пережить предстоящую зиму, если за лето ситуация не изменится. После этого он перешел к политической ситуации в регионе и угрозе государственности страны.

В частности, опальный политик раскритиковал возможные поставки оружия странами НАТО в Молдавию, связав их с глобальными планами по отказу от суверенитета.

«[Президент Молдавии] Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию <...>. Некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова.

Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — говорится в сообщении политика.

Додон считает, что присоединение к соседней стране может произойти без учета мнения граждан — через решения прозападного парламентского большинства партии «Действие и солидарность» (ПДС) и «захваченного» Конституционного суда. Население же власть якобы просто хочет «деморализовать, чтобы они перестали верить в собственную страну». Додон уверен, что Санду и ее ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства.

В заключение политик призывает оппозицию объединиться и провести массовые протесты.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, план объединения Молдавии и Румынии действительно прорабатывается, при этом это вовсе не означает его скорого воплощения.

«На Западе вообще методически подготавливаются к различным сценариям. А вот вопрос того, будет ли реализован и в какой форме, пока открытый. Просто потому, что это зависит от многочисленных факторов. Это, безусловно, вариант крайнего дня, а не то, что запланировано вот-вот. Додон отчасти от дури отжигает, а отчасти говорит о реальной вещи, которая необязательно когда-то будет реализована», — сказал Брутер в беседе с «Газетой.Ru».

Кому это надо и зачем

Депутат Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов сказал «Газете.Ru», что разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе этих стран.

«Но в последнее время политики начали оговариваться об интеграции Молдавии в международно признанных границах, то есть, по их мнению, включая Приднестровье и Гагаузию. Это означает дополнительную борьбу между влиянием Запада в лице США и их союзников, с одной стороны, и России — с другой.

Можно прогнозировать, что давление на Приднестровье будет усиливаться, но как именно, это будет зависеть именно от этого противостояния. Надежд на то, что Приднестровью дадут какую-нибудь «вольную», и прекратят пытаться присоединить к Кишиневу, нет», — считает он.

Сафонов добавил, что в глазах приднестровцев именно Россия — главный гарант того, что ПМР никогда к Румынии не присоединится. Жители Приднестровья, отметил депутат, почти единогласно не хотят развития такого сценария, несмотря на споры по другим вопросам. При этом парламентарий не исключает, что Бухарест может попытаться воспользоваться ситуацией на Украине для реализации своих давних амбиций по экспансии.

На фоне слов Додона румынский департамент по связям с Молдавией сообщил, что почти миллион жителей этой страны уже имеют гражданство Румынии (всего в постсоветской стране проживают порядка 2,5 млн человек). Парламент Румынии еще в 2009 году принял закон, упрощающий порядок предоставления гражданства жителям Молдавии.

Так, им не нужно проходить обязательное собеседование на знание румынского языка, который максимально близок к молдавскому. И именно поэтому в 2021 году Санду предлагала сделать символический шаг навстречу братской стране на Западе, переименовав государственный язык Молдавии в румынский.

Сафонов отмечает, что многие граждане Молдавии действительно имеют еще один паспорт, в том числе и российский (в Приднестровье таких больше трети). Это, по его словам, лишь упрощает им выезд из страны для заработка денег и не означает желания лишиться суверенитета.

Это подтверждают и опросы общественного мнения, где доля желающих влиться в состав Румынии всегда составляет меньше 10%, и результаты партий на выборах с унионистской идеологией (например, Партия национального единства и Альянс за объединение румын в 2021 году в сумме не набрали и 1%).

Немного иной расклад в политическом истеблишменте страны.

Имеющая паспорт Румынии Майя Санду уверяла, что вариант объединения будет рассматриваться, только когда за это выскажутся большинство граждан.

Но то, что вариант слияния популярен в элитах, недавно подтвердил, например, бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. Он прямо призвал объединиться с Румынией, если российская армия в ходе спецоперации на Украине подойдет близко к ее границам. Политик добавил, что если она окажется в Приднестровье, то будет поздно, несмотря на то, что там и без того находится российский контингент (миротворцы и оперативная группа российских войск, которая охраняет склады боеприпасов в селе Колбасна).

«Если Румыния вместе с Кишиневом пойдут на такой шаг [объединение], то мы сразу окажемся под зонтиком безопасности НАТО и Европейского союза», — сказал Лянкэ.

Кроме того, экс-премьер добавил, что у него были такие договоренности с президентом и премьером Румынии в 2014 году, когда была «похожая ситуация». «Я не говорю, что это очень просто, но это не невозможно. Если мы не пошевелимся, мы обречены», — сказал он.

Депутат ПМР Сафонов назвал представителей унионистов в Молдавии «агрессивным меньшинством», которое пытаются навязать свою волю большинству из-за уверенности, что их поддержат на Западе.

То, что дальнейшее развитие событий на Украине в результате российской военной операции будет влиять и на возможную интеграцию Кишинева и Бухареста, подтверждает и Владимир Брутер.

«Скажем, если наши войска будут подходить к Молдавии со стороны Одессы, то ситуация будет другой. И подход Запада будет другим тогда. Но ведь пока ситуация с Одессой остается крайне непонятной, если судить по сигналам из Кремля. Так что и вопрос присоединения Молдавии к Румынии существует гипотетически, но отчасти к нему действительно готовятся», — заключает эксперт.