Председатель парламента Венгрии поучил Зеленского хорошим манерам

В день народного единства Венгрии спикер парламента страны Ласло Кевер дал интервью HirTV. В нем он раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского, который нуждается в помощи и выступает против стран, которые ее оказывают. По мнению Кевера, у украинского лидера есть «личная психологическая проблема».

«Нуждающиеся в помощи просят вежливо»

Ласло Кевер заявил в интервью, что не припомнит, чтобы «лидер попавшей в беду страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал» президент Украины Владимир Зеленский. Спикера парламента Венгрии возмутило, что украинский лидер раскритиковал не только Будапешт, но и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Обычно <…> нуждающиеся в помощи просят вежливо, конечно, они могут делать это настойчиво, но всегда только просят, никогда не требуют и уж точно не угрожают. Человеку обычно угрожают его враги. А тем, кого хотят заполучить в друзья, обычно не угрожают», — сказал Кевер.

По его мнению, причиной такой позиции Киева может быть «личная, психическая проблема» украинского президента. Кевер подчеркнул, что «не знает, что с этим можно сделать».

Репортер также спросил спикера парламента, стоит ли венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье, ожидать «какого-либо возмездия» со стороны Киева после завершения украинского конфликта. Он ответил, что они должны быть готовы к тому, что украинцы не позволят им остаться в своей стране. Он также подчеркнул, что венгерские власти должны быть «очень осторожны» и не допустить событий, которые вынудят венгров Закарпатья «покинуть свою родину через 1100 лет».

Кевер считает важным, чтобы правящие партии сделали все возможное в течение следующих четырех лет, чтобы Венгрия оставалась стабильной, безопасной и предсказуемой страной, и чтобы венгерские общины за рубежом могли рассчитывать на ее помощь.

Спикер венгерского парламента добавил, что его страна считает «неприемлемым» вызов, который был брошен территориальной целостности и суверенитету Украины. Он напомнил, что последние 30 лет Венгрия всегда оказывала Киеву помощь и поддержку.

Согласно открытым источникам, венгры проживают на Украине в Закарпатье с IX века. В наши дни их численность составляет около 150 тысяч человек.

«Ливерная колбаса» и отказ от эмбарго

В апреле стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Киев и выразить Украине свою поддержку, но его не пригласили.

«Я был готов это сделать (поехать в Киев – «Газета.Ru»), однако, очевидно — и я должен принять это к сведению — в Киеве этого не захотели», — заявил Штайнмайер 12 апреля.

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский лично отказался от визита Штайнмайера из-за его «тесных связей» с Россией в последние годы, а также из-за того факта, что президент ФРГ поддерживал проект газопровода «Северный поток — 2».

«Это мешает (визиту канцлера в Киев — «Газета.Ru»)», — так отреагировал на запрет въезда на Украину Штайнмайеру канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.

Тогда посол Украины в Германии Андрей Мельник грубо раскритиковал предварительный отказ канцлера от поездки в Киев, назвав его «обиженной ливерной колбасой».

Несмотря на это, на днях Шольц объявил в бундестаге о решении поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

А Венгрию украинские власти критиковали за ее нежелание отказываться от нефти из России. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в середине мая, что именно Будапешт тормозил принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за своего нежелания ввести нефтяное эмбарго.

Кроме того, в конце мая советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг в виде нефтепровода «Дружба» на тот случай, если Венгрия откажется поддержать нефтяное эмбарго.

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – «Газета.Ru») что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента», — сказала Зеркаль.

Нефтепровод «Дружба» идет из России в Венгрию и другие европейские страны через территорию Украины.