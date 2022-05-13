«Раньше мы не очень беспокоились о вступлении Украины в ЕС. Ситуация изменилась»

Позиция Москвы по поводу намерения Киева вступить в ЕС изменилась, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, теперь Москва выступает против этой идеи – как прежде выступала против вступления Киева в НАТО. В Кремле в начале марта говорили, что вопрос вступления Украины в ЕС – не вопрос стратегической безопасности.

Об изменении позиции Москвы рассказал в интервью британскому интернет-изданию UnHerd News.

Теперь, по словам Полянского, Москва рассматривает вопрос принятия Украины в ЕС наравне со стремлением Киева вступить в НАТО.

«Ранее мы не очень беспокоились о вступлении Украины в ЕС. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». И после того, как ЕС стал лидером по поставкам оружия на Украину. Я думаю, что наша позиция по отношению к ЕС сейчас больше похожа на позицию по НАТО. Мы не видим большой разницы между ними», — сказал Полянский (его слова цитирует «Коммерсантъ».

«Дипломат <…> настойчиво повторил, что членство в ЕС для Украины больше не является частью какого-либо проекта мирного соглашения… Хотя месяц назад было по-другому», — говорится в материале.

Полянский также заявил, что не видит возможностей для дипломатии на украинском направлении.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — сказал он.

10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае «обмана» и отказа ЕС принять Украину, Киев с этим не смирится. Перед этим украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев передала в Брюссель вторую часть анкеты-опросника, заполнение которой необходимо для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Если мы не получим статус страны-кандидата, это будет означать только одно — то, что Европа пытается нас обмануть. И мы не будем с этим мириться. Украина — единственное место в Европе, где люди умирают за те ценности, на которых стоит Евросоюз. Думаю, что к этому надо относиться с уважением», — говорил Кулеба в интервью Financial Times.

По словам украинского министра, Киев не будет соглашаться на альтернативные варианты — например, расширение прав ассоциированного с ЕС государства.

«Три месяца назад у нашей страны не было даже перспектив, предполагающих членство. Теперь обсуждается вопрос о том, как долго это займет», — подчеркнул глава МИД Украины.

Евросоюз может принять решение о статусе Киева в июне. При этом вхождения в состав ЕС минимум до лета 2023 года Украине ждать не стоит, говорил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Как Кремль комментировал идею по вопросу Украины в ЕС

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности. Так он ответил на вопрос, как заявка Киева согласуется с требованием Москвы о нейтральном статусе Украины.

«Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости, — говорил Песков (цитата по ТАСС). — В конституции Украины ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно. Наверное, этот процесс следует рассматривать отдельно».

После начала военной спецоперации РФ президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема в ЕС по ускоренной процедуре. Украинского президента поддержали в открытом письме главы Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.

В 2015 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вступление в Евросоюз является недосягаемой целью для Украины.

«В ближайшем обозримом будущем Украина не сможет стать членом ЕС. Это «морковка», которую подвесили для приманки, но она недосягаема. Страну в тяжелейшем экономическом, финансовом состоянии с населением более 40 миллионов человек никто принимать сейчас не будет. Не надо забывать про проблемы и самого Евросоюза. Поэтому в ближайшие десятилетия у Украины нет никаких шансов там оказаться», — говорила Матвиенко.