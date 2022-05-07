«Намерены жить в составе РФ». В Херсоне не хотят возвращаться под контроль Киева

Херсонская область намерена стать субъектом РФ, заявил зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в комментарии РИА «Новости».
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», – сказал он. Но «никто ни к чему не будет принуждать», пообещал Стремоусов.
По его словам, «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей». Он подчеркнул, что при необходимости власти Херсонщины могут обратиться к российским властям с вопросом о включении региона в состав РФ. При этом Херсонская область, отметил он, не вернется обратно под контроль Украины.
Кирилл Стремоусов, как пишет Ura.ru, сообщил телеканалу «Херсон и Запорожье – 24», что у граждан области будет возможность получить гражданство РФ.
В Госдуме ранее заявили, что регионы, которые находятся под контролем ВС РФ, так и останутся под протекторатом России.
«Будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией. Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов», – подчеркнул в комментарии РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его мнению, экономическая интеграция таких регионов Украины позволит в разы сократить время их восстановления и развития.
Ранее Херсонскую область посетил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что Россия «будет помогать региону так же, как помогает Донецкой и Луганской республикам».
«Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений, будем жить вместе», – заверил Турчак. Говоря о статусе региона, он отметил, что не стоит забегать вперед – судьбу Херсонской области определяют ее жители.
В беседе с «Газетой.Ru» сенатор Андрей Климов подчеркнул, что «РФ не вмешивается в чьи бы то ни было внутренние дела».
«Есть разные варианты решения таких непростых вопросов, но официальная точка зрения в том, что мы должны исходить прежде всего из позиции самих жителей. Тут не может быть так, что мы в одном случае одними принципами руководствуемся, а в другом другими», – добавил он.
В то же время первый зампред комитета ГД по делам СНГ Казбек Тайсаев в комментарии «Газете.Ru» на вопрос о референдуме ответил, что он может пройти в Херсонской области в ближайшее время.
«Сейчас в Херсонской области ситуация нормализовалась. Идет уже спокойная нормальная жизнь, поскольку это возможно в сегодняшних условиях. Конечно, люди хотели бы достойно нормально жить на своей родной земле, поэтому им надо определяться», – считает он.
Он полагает, что «определение предельно понятно», так как «фашизм ничего хорошего жителям Херсонской области не несет».
На вопрос о том, поддержат ли россияне такой референдум, он предположил, что в этой ситуации будет то же самое, что и в случае с ДНР и ЛНР, когда «более 80% по всем данным поддержало» признание республик.
Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА «Новости» еще об одной инициативе — власти региона намерены вернуть области герб времен Российской Империи.
По его словам, в основу лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года, в виде двуглавого орла с короной. В его левой лапе – пламя, в правой — лавровая ветвь. На груди орла в голубом щите расположен золотой крест.
В середине марта Минобороны РФ объявило, что Херсонская область попала под полный контроль России. 9 апреля над городской администрацией подняли российский флаг.
Сейчас на территории региона действует военная комендатура и военно-гражданская администрация России. Украинский губернатор Геннадий Латуга покинул регион, а украинский мэр города Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с российскими войсками. Новым мэром Херсона был назначен Александр Кобец, а главой области стал Владимир Сальдо (до 2012 года он руководил Херсоном).