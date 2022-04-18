«Попытка сменить власть под соусом Карабаха»: сможет ли армянская оппозиция убрать Пашиняна

Армянская оппозиция начала бессрочную акцию протеста, чтобы добиться отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Его обвиняют в желании передать Нагорный Карабах Азербайджану. Поводом для протестов стало заявление Пашиняна о необходимости «снизить планку» требований к статусу Арцаха — этого от Еревана требуют международные партнеры. Сможет ли оппозиция отправить премьера в отставку и что грозит Нагорному Карабаху — в материале «Газеты.Ru».

В центре Еревана на площади Свободы стартовал митинг оппозиционной фракции «Честь имею». Его главная цель — борьба за Нагорный Карабах. Акция началась еще 17 апреля, но носит бессрочный характер. Участники протеста хотят, чтобы премьер-министра Никола Пашиняна отстранили от руководства республикой.

«Власти страны уже смирились с мыслью, что Арцах (так в Армении называют Нагорный Карабах. — «Газета.Ru») будет в составе Азербайджана. Мы пришли к ситуации, когда поставлена под угрозу безопасность самой Армении», — объявил лидер «Честь имею» Артур Ванецян.

С его точки зрения, то, ради чего армянские воины отдали самое дорогое, что у них было — жизнь, ставится под сомнение, и результат многолетней борьбы становится бессмысленным. Ванецян призывает всех жителей Армении, которые не согласны с текущим курсом правительства республики, присоединиться к нему на площади и вместе обсудить дальнейшие планы.

После первой ночи протестов к представителям «Честь имею» уже решили присоединится члены оппозиционного блока «Айастан». Депутат этого объединения Арама Вардеваняна заявил, что армянам надо подключиться к протестам, поскольку на этот раз все действия перспективны и приведут к конкретным результатам.

«У блока «Айастан» есть конкретный и четкий план действий по отстранению от власти Пашиняна и его команды. В ближайшее время мы его представим, необходимо немного подождать. Важна децентрализованная работа и сетевая борьба, частью которой и является движение Артура Ванецяна»,

— подчеркнул Вардеванян.

Что говорят в Армении

Как заявил «Газете.Ru» лидер оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, вряд ли текущие митинги представителей фракции «Честь имею» могут что-то изменить в Армении.

«В июне прошлого года у нас состоялись парламентские выборы, результат которых приняли все, даже маргинальные партии. По итогам голосования, правящая партия набрала 54%, а партия Ванецяна просто попала под пятипроцентный предвыборный барьер (набрав 5,23% голосов). Что касается ситуации вокруг Нагорного Карабаха, то у нас есть угроза войны, пока не будет подписан мирный договор [между Арменией и Азербайджаном]. То есть угроза того, что Баку захочет снова напасть на Арцах и Армению. В подобных обстоятельствах все ресурсы необходимо сконцентрировать для того, чтобы выйти из этой ситуации мирным путем», — отметил политик.

С точки зрения Манукяна,

в текущей ситуации Армении в большей степени нужна стабильность и сплоченность внутри государства, чтобы страна смогла выйти из этой трудной послевоенной обстановки.

«То, что говорят во фракции «Честь имею», — лишь попытка сменить власть под соусом карабахского конфликта. Они думают, что в текущей ситуации такой соус есть, и хотят это использовать. Однако я не вижу, что у них это может получиться. На выборах мы видели, кто и сколько процентов получил», — подчеркнул политик.

Есть ли угроза для Пашиняна

Критика и протестные выступления против Пашиняна — для Армении ситуация действительно не новая. Представители различных оппозиционных партий не раз пытались добиться отставки премьера после завершения шестинедельной карабахской войны осенью 2020 года, итогом которой стала потеря значительной части территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В последнее время Ереван активно ведет диалог с Баку по поводу мирного соглашения, в рамках которого внутри страны Пашиняна последовательно подозревают в сдаче Карабаха и интересов Армении в целом.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают шансы оппозиции добиться отставки премьера в этот раз. Так, политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев считает, что внутриполитическая ситуация в Армении действительно движется к обострению.

«Лидеры оппозиции как парламентской, так и вне парламентской, утверждают, что на этот раз у них есть некий план, который позволит добиться реализации цели по смене власти в Армении и изменения ее позиции в рамках переговоров с Азербайджаном. Насколько у них это получится реализовать, сказать достаточно сложно. Настроены они решительно, но у власти есть серьезные рычаги по манипулированию общественным мнением и переводу стрелок со своих провалов на внутренних оппонентов или внешних партнеров», — отметил эксперт.

В то же время директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян считает, что у оппозиции до сих пор не получалось расширить масштабы своих действий до угрозы власти.

«К примеру, они не смогли этого сделать летом прошлого года (перед парламентскими выборами).

С другой стороны, сейчас ситуация развивается таким образом, что общество чувствует угрозу, которая идет от попыток Азербайджана добиться своих требований после окончания 44-дневной войны. Вероятно, на сегодняшний день вряд ли удастся поднять протесты до такого уровня массовости, что они действительно будут представлять какую-то угрозу [для Пашиняна].

Однако какой-то рост протестной активности в целом представить можно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», — пояснил эксперт.

Что будет с Карабахом

В текущей ситуации угрозу для будущего Нагорного Карабаха оппозиционеры связывают с последними заявлениями Пашиняна. Выступая 13 апреля в парламенте, премьер отметил, что Армения еще в 1992 году признала территориальную целостность Азербайджана, ратифицировав договор о создании СНГ, и по факту карабахский вопрос стал вопросом права, а не территорий.

«Статус Карабаха — не цель, а средство для обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха <…> международное сообщество требует у Армении снизить планку по вопросу статуса Нагорного Карабаха, обещая в этом случае обеспечить возможную включенность для решения конфликта», — добавил Пашинян.

Его позицию активно поддержали депутаты от правящего «Гражданского договора». Один из них — Виген Хачатрян — и вовсе заявил, что изначально тезис о невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана был ошибочным.

С точки зрения политолога Андрея Арешева, возможность окончательного перехода Карабаха под азербайджанскую юрисдикцию действительно существует, о чем свидетельствует общая риторика армянских властей, а не только последние слова премьера.

«Пашинян по факту не скрывал своих взглядов и воззрений на карабахскую проблему. Не исключено, что армяно-азербайджанские мирные переговоры могут идти на преимущественных условиях Баку.

На данный момент в диалоге сторон необходима прозрачность, в частности, относительно тех позиций, вокруг которых они ведутся. Однако сейчас мы видим полностью противоположную политику с его стороны — достоверной информации о ходе и процессе переговоров достаточно мало», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и Александр Искандарян из Института Кавказа. По его словам, текущая ситуация угрожает статусу Арцаха — однако это связано не с риторикой премьера, а результатом шестинедельной войны.

«С момента завершения войны давление, которое оказывается со стороны Азербайджана, идет в трех форматах — дискуссионном, где из Баку идут заявления, что проблемы Карабаха более не существует, дипломатическом, и на земле, то есть непосредственно акции военного характера на границах Карабаха. На сегодняшний день судьба мирного договора между Ереваном и Баку находится в подвешенном состоянии. Скорее всего, подписать его не слишком просто, поскольку интересы сторон очень сильно расходятся», — резюмировал эксперт.