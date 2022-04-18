Изоляция России и поставки вооружений. Вашингтон обвиняют в затягивании конфликта на Украине

Украинские военнослужащие получают противотанковые ракеты Javelin, доставленные в рамках военной помощи США Украине, в аэропорту Борисполь под Киевом, 2022 год

Вашингтон направит делегацию конгрессменов в пять стан, среди которых Польша, Индия, Непал, Германия и ОАЭ, чтобы встретиться с военным руководством и ключевыми иностранными лидерами и определить, как США могут продолжать поддерживать Украину и своих союзников по НАТО. Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности посетить Киев, а также объявлял о выделении военной помощи. Китайский военный эксперт Сун Чжонпин считает, что США поставляют Киеву оружие, поскольку надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды.

Делегация американских конгрессменов, включая четырех сенаторов и члена палаты представителей, намерена посетить Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы заручиться поддержкой в отношении Украины, сообщает издание The Hill.

«У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — утверждается в заявлении законодателей.

Политики также намерены встретиться с ключевыми иностранными лидерами в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии, «чтобы укрепить связи в этот период повышенной глобальной напряженности».

Как указывает издание, основные страны маршрута конгрессменов, за исключением Польши, недостаточно поддерживают усилия США «по изоляции России».

The Hill отмечает, что в состав делегации вошли сенаторы Кирстен Гиллибранд (штат Нью-Йорк), Марк Келли (штат Аризона), Эд Марки (штат Массачусетс), Кори Букер (штат Нью-Джерси), а также член палаты представителей Мондэр Джонс (штат Нью-Йорк).

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности посетить Украину, а на прошлой неделе сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц совершили визит в Киев. Он стал первой поездкой американских законодателей на Украину после 24 февраля.

«США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку»

Китайский военный эксперт Сун Чжонпин в издании Global Times выразил мнение, что США надеются на затяжной конфликт на Украине ради собственной выгоды и используют Киев для противостояния с Москвой, поставляя ему оружие с целью обострить кризис.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт, — утверждает эксперт. — США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие».

По мнению автора, Вашингтон использует Киев как марионетку. По его мнению, поставляя Украине оружие и боеприпасы, США «создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».

«После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и усилий», — указано в статье GT.

Автор считает, что США «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, акции которых заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования странами ЕС и партнерами по НАТО под видом «российской угрозы».

«Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта», — утверждает газета.

По мнению военного эксперта, игнорирование США предупреждений России говорит о том, что Вашингтон не ожидает прекращения огня в ближайшее время и намерен использовать этот конфликт для ослабления России, косвенно участвуя в противостоянии.

Новый пакет военной помощи США

Президент США Джо Байден 13 апреля сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн. В новый пакет помощи вошли, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 дронов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и «тысячи других противотанковых систем».

«Кроме того, мы продолжаем оказывать содействие в передаче [Украине] существенных средств нашими союзниками и партнерами во всем мире», — указал Байден. По его словам, эти поставки играют «критически важную» роль. Американский президент призвал продолжать переброску Западом оружия Киеву и пообещал, что США будут и дальше поддерживать Украину.

Первая партия вооружений в рамках объявленного Вашингтоном нового пакета военной помощи уже прибыла на Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

В то же время Владимир Зеленский назвал недостаточными объемы помощи, предоставляемой западными странами.

«Мы все равно получаем мало оружия. Между тем, когда в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит две-три недели», — отметил президент Украины.

Военный эксперт Global Times предполагает, что новый пакет американской военной помощи мог увеличить вероятность эскалации российско-украинского конфликта. По его мнению, итоги стамбульских переговоров оказались перечеркнуты из-за усиления военной поддержки Украины со стороны США.

Протест Москвы

В ответ на объявление о новых поставках оружия Киеву Москва разослала ноту ряду стран, включая США. 14 апреля об этом сообщила газета Washington Post.

По данным издания, в обращении Россия призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Позднее эту информацию «Интерфаксу» подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Да. По всем странам», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента, соответствует ли действительности публикация газеты Washington Post.