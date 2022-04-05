«86 на 86». Новый обмен пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил Украины, попавшими в плен в ходе проведения специальной военной операции, апрель 2022 года

Россия и Украина обменялись пленными по схеме 86 человек на 86, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. При этом украинская сторона в последний момент отказалась освободить четырех сотрудников «Росатома», настаивая на зеркальном обмене на своих граждан. Теперь Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.

Москалькова подтвердила, что Россия и Украина снова обменялись пленными, на этот раз в формате 86 на 86. Среди прочих Украина должна была освободить четырех сотрудников «Росатома», но в последний момент исключила их из списков, рассказала омбудсмен.

«Они живы, их местонахождение мне известно. Они были в списке на обмен, но, к сожалению, в последний момент из списка они были исключены по причине зеркальности. Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди, и их список мне передан. Пока я работаю над ним», — пояснила Москалькова.

Она добавила, что в плен попали больше десяти российских моряков, но пока Украина не хочет их отпускать. Кроме того, сейчас Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.

Омбудсмен также рассказала, что получила список с пленными российскими офицерами из Крыма, «в отношении которых якобы было принято решение, что они якобы обмену не подлежат и в отношении них может быть применена смертная казнь». Москалькова пообещала проверить информацию и обратиться по этому вопросу на Украину и в международные структуры.

Команда «Росатома», которая пока остается в плену на Украине, 23 февраля по контракту с украинской стороной привезла на Ровенскую АЭС ядерное топливо. Российских специалистов уже больше месяца не выпускают из страны. Постоянное представительство России в Вене 24 марта сообщило, что россиян насильно держат на АЭС в том же железнодорожном вагоне, в котором они доставили на станцию топливо.

«Росатом» потребовал от Украины вернуть работников в РФ, госкорпорация сообщила о происходящем в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Прошедший обмен пленными между Россией и Украиной уже четвертый по счету. Впервые Москалькова рассказала, что стороны организовали взаимное освобождение попавших в плен, 21 марта. Тогда Украина отпустила девять россиян взамен на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

«Первый обмен состоялся. Девять человек наших мальчишек вернулись. Из них часть из того списка, который формируется у меня из тех обращений, которые приходят», — уточнила российский омбудсмен.

МИД России 23 марта сообщил, что Москва и Киев провели уже два обмена пленными, но детали второго не раскрывались.

О третьем обмене пленными стало известно 24 марта. Десять российских военнослужащих обменяли на такое же число украинских. Вдобавок Украина передала России 11 гражданских моряков, которых «спасли с затопленного судна возле Одессы». Россия, в свою очередь, отправила на Украину 19 гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

Москалькова уточнила, что российские гражданские моряки, которые участвовали в обмене, ходили на танкере Millennial Spirit (флаг Молдавии). После начала спецоперации на Украине судно находилось в нейтральных водах Черного моря, в танкер попал снаряд. На борту вспыхнул пожар, двое человек серьезно пострадали. Экипаж спрыгнул за борт, россиян подобрали украинские моряки.