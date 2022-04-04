«Было много тех, с кем пришлось сражаться. Даже с украинским президентом»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес». Об этом он заявил, выступая после победы своей партии на парламентских выборах. Еще один враг партии — бизнесмен Джордж Сорос.

Победу «видно с Луны»

В Венгрии прошли выборы в парламент. Национальное избирательное бюро после обработки 96% бюллетеней объявило, что ФИДЕС и их союзники — христианские демократы — получают по партийным спискам 53% голосов и берут верх над политическими противниками в 88 одномандатных округах, сообщил ТАСС. Оппозиция признала свое поражение.

Благодаря победе правящая коалиция может рассчитывать на 135 из 199 депутатских мест в Государственном собрании страны. Она также сохранила конституционное большинство в две трети голосов в парламенте.

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — сказал Орбан после победы своей партии, трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

К своим противникам он также причислил конкурентов из коалиции проевропейских политических сил, американского миллиардера Джорджа Сороса, «бюрократов» ЕС и международные СМИ.

«Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно. <...> Дорогие друзья, эта победа еще и потому останется незабываемой до конца нашей жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться: «левые» дома, «международные левые» за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и, в конце концов, даже украинский президент», — добавил премьер.

«Война и мир»

Правящий альянс под руководством Орбана поддерживает сотрудничество с Россией, а оппозиция настроена на взаимодействие с Брюсселем, считает премьер. Во время своей предвыборной кампании Орбан сообщил, что в случае победы не намерен допускать вмешательство Венгрии в ситуацию на Украине. Накануне, проголосовав на парламентских выборах, он заявил, что граждане выбирают между «войной и миром».

«Я боюсь затяжной войны, в нее легко погрузиться, война <...> всегда несет в себе гораздо больше риска и опасности. Она здесь, рядом, война между двумя большими странами — это опасно, мы должны держаться подальше от этого», — приводит слова Орбана Hirado.hu.

Премьер убежден, что его оппоненты «не чувствуют серьезности этого и хотят предпринять шаги, которые вовлекли бы Венгрию в конфликт» на Украине, который, как он полагает, «был бы трагичен для Венгрии».

«Именно поэтому мы баллотировались на выборах, чтобы не допустить этого», — заключил политик.

Два требования Зеленского

25 марта президент Украины Владимир Зеленский повторил два требования украинцев к Будапешту: разрешить поставки оружия через территорию Венгрии и прекратить покупать природный газ и нефть у России.

В тот же день глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя итоги первого дня саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, заявил, что Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию.

«Президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Правительство Венгрии на это не пойдет, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа», — отметил Сийярто, обращаясь к своим коллегам по видеосвязи.

Позже на своей странице в Facebook он написал, что власти Венгрии с пониманием относятся к тому, что для Зеленского «украинский народ важнее всего».

«Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров», — подчеркнул политик.

В свою очередь Орбан по итогам саммита ЕС заявил, что санкции на энергоносители из РФ приведут к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок, поэтому Будапешт также выступает и против них.

«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры. На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии», — сказал премьер.

По его словам, об участии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО в российско-украинском конфликте постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты. Венгрии каждый раз приходится отстаивать свои национальные интересы, так как правительство страны «не хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами» и предпочитает «держаться подальше от конфликта», добавил Орбан.

Указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны, парламент Венгрии издал в начале марта.