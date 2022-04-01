«Голос есть, а совести нет». Володин осудил артистов, которые критикуют действия России из-за границы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал уволить руководителей бюджетных учреждений культуры, образования и здравоохранения, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Он также осудил тех, кто уехал из России за границу и «вещает оттуда с обвинительными высказываниями». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас происходит естественное «самоочищение общества» от «предателей», которое только укрепит Россию.

Володин отметил, что среди отечественных деятелей культуры есть те, кто поддерживает российских военных. Так, в ростовском военном госпитале выступил с концертом Григорий Лепс. Спикер Госдумы поблагодарил таких артистов.

«Но есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями», — отметил Володин.

По его мнению, некоторые россияне сделали это «в погоне за деньгами», а другие из страха потерять работу на престижных концертных площадках. В качестве последнего примера Володин привел известную российскую оперную певицу Анну Нетребко.

После начала спецоперации на Украине Нетребко уволили из нью-йоркской Metropolitan Opera, с ней отказались сотрудничать миланский театр La Scala и Баварская государственная опера. На Западе Нетребко обвинили в том, что она не осудила публично действия Москвы и недостаточно дистанцировалась от российских властей.

Сама Нетребко вначале поясняла, что является музыкантом, а не политиком, и ее цель — это объединять людей, вне зависимости от политических разногласий. «Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!», — подчеркивала она.

Однако позже певица все же сообщила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. «Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь <...>. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом», — указала она.

Этот шаг певицы не оценили теперь уже в России, где ее вскоре после этого заявления уволили из Новосибирского театра оперы и балета.

«Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» — резюмировал эту историю Володин.

Володин отметил, что руководители бюджетных учреждений культуры, образования и здравоохранения получают зарплату от государства, значит, «находятся на обеспечении у народа». Своими же высказываниями против спецоперации они «предают» российский народ, поэтому не имеют больше права на эту работу.

«Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. <...> Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — пообещал Володин.

Ранее он уже высказывал мнение, что всем российским деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию, следует уволиться и отказаться от государственных грантов. «В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там [на Западе]. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было. А затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — предположил Володин.

Путин, в свою очередь, говорил, что коллективный Запад «пытается расколоть» российское общество, в том числе используя «пятую колонну». Президент уточнил, что пятая колонная состоит из россиян, которые зарабатывают деньги в России, но духовно находятся на Западе.

»[Живут там] даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. <...> Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией», — пояснил Путин.

Президент добавил, что Запад и его «пятая колонна» привыкли «мерить все и всех по себе», и полагают, «что все продается и все покупается». Однако тут они ошиблись.

«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы», — считает Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя слова Путина, сказал, что многие люди в «нелегкие времена» показывают свою сущность. «Многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни — кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями», — пояснил Песков.