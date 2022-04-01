«Голос есть, а совести нет». Володин осудил артистов, которые критикуют действия России из-за границы

Володин отметил, что среди отечественных деятелей культуры есть те, кто поддерживает российских военных. Так, в ростовском военном госпитале выступил с концертом Григорий Лепс. Спикер Госдумы поблагодарил таких артистов.
«Но есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями», — отметил Володин.
По его мнению, некоторые россияне сделали это «в погоне за деньгами», а другие из страха потерять работу на престижных концертных площадках. В качестве последнего примера Володин привел известную российскую оперную певицу Анну Нетребко.
После начала спецоперации на Украине Нетребко уволили из нью-йоркской Metropolitan Opera, с ней отказались сотрудничать миланский театр La Scala и Баварская государственная опера. На Западе Нетребко обвинили в том, что она не осудила публично действия Москвы и недостаточно дистанцировалась от российских властей.
Сама Нетребко вначале поясняла, что является музыкантом, а не политиком, и ее цель — это объединять людей, вне зависимости от политических разногласий. «Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!», — подчеркивала она.
Однако позже певица все же сообщила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. «Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь <...>. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом», — указала она.
Этот шаг певицы не оценили теперь уже в России, где ее вскоре после этого заявления уволили из Новосибирского театра оперы и балета.
«Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» — резюмировал эту историю Володин.
Володин отметил, что руководители бюджетных учреждений культуры, образования и здравоохранения получают зарплату от государства, значит, «находятся на обеспечении у народа». Своими же высказываниями против спецоперации они «предают» российский народ, поэтому не имеют больше права на эту работу.
«Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. <...> Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — пообещал Володин.
Ранее он уже высказывал мнение, что всем российским деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию, следует уволиться и отказаться от государственных грантов. «В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там [на Западе]. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было. А затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — предположил Володин.
Путин, в свою очередь, говорил, что коллективный Запад «пытается расколоть» российское общество, в том числе используя «пятую колонну». Президент уточнил, что пятая колонная состоит из россиян, которые зарабатывают деньги в России, но духовно находятся на Западе.
»[Живут там] даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. <...> Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией», — пояснил Путин.
Президент добавил, что Запад и его «пятая колонна» привыкли «мерить все и всех по себе», и полагают, «что все продается и все покупается». Однако тут они ошиблись.
«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы», — считает Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя слова Путина, сказал, что многие люди в «нелегкие времена» показывают свою сущность. «Многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни — кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями», — пояснил Песков.