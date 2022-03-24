29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не станет участником конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик призвал не «паниковать», отметив, что французское государство не принимает участие в конфликте на Украине. «Мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — заверил он в эфире телеканала M6.

Французский лидер добавил, что Париж собирается продолжать вести переговоры с РФ об урегулировании украинского кризиса столько, сколько потребуется.