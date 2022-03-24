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Политика

29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 29-й день

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Люди во время раздачи гуманитарной помощи на одной из улиц Мариуполя

Люди во время раздачи гуманитарной помощи на одной из улиц Мариуполя

Михаил Терещенко/ТАСС
Идет 29-й день специальной военной операции РФ на Украине. Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, который призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан. За принятие документа проголосовали РФ и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались. Росавиация тем временем продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и центральной части России до 1 апреля. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
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09:44

Туроператоры уже потратили десятки миллиардов рублей на вывоз российских туристов, сообщили ТАСС в ассоциации «Турпомощь».

09:42

«У туристов нет валюты, чтобы платить за ужины» — перед россиянами, которые еще ездят за рубеж, встал вопрос: как получить наличную валюту? О возможных вариантах рассказал портал TourDom.ru.

09:41

09:39

⚡️Матвиенко не исключила проведения встречи Путина с Зеленским, но при предварительной выработке договорённостей России и Украины — РИА.

09:33

Тесть бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб от попадания пули в окрестностях города Авдеевка.

«В нашу семью пришло горе», — написал Стрелков в Telegram-канале, прикрепив ссылку на публикацию его жены Мирославы Регинской на странице «ВКонтакте».

09:31

Microsoft отключила почту Mail.Ru от своих серверов.

09:26

09:15

❗️ЦБ РФ опроверг информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем — ТАСС.

09:14

09:06

Свыше 402 тысяч беженцев из Донбасса, среди которых более 84 тысяч детей, уже пересекли границу с Россией, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

09:05

09:02

09:01

08:59

Минобороны России опубликовало кадры уничтожение складов с вооружением и военной техники ВСУ ударами бомбардировщиками Су-34:

08:55

08:50

08:48

Минобороны России опубликовало кадры по разминированию сельхозугодий в Херсонской области военнослужащими инженерных подразделений ВС РФ:

08:39

Президент США Джо Байден 24 марта примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. После встреч с лидерами Евросоюза, НАТО, Группы семи он поедет в Польшу, где у него состоятся переговоры с президентом республики Анджеем Дудой, передает пресс-служба Белого дома.

Стороны обсудят взаимодействие Соединенных Штатов и их союзников касательно гуманитарного кризиса и ситуации в области прав человека на Украине.

08:36

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не станет участником конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик призвал не «паниковать», отметив, что французское государство не принимает участие в конфликте на Украине. «Мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — заверил он в эфире телеканала M6.

Французский лидер добавил, что Париж собирается продолжать вести переговоры с РФ об урегулировании украинского кризиса столько, сколько потребуется.

08:32

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о ненужности резолюции Совета Безопасности ООН для оказания гуманитарной помощи украинцам, передает ТАСС.

«Нам не нужна такая наполненная фарсом резолюция для оказания гуманитарной помощи. США предоставили украинскому народу помощи более чем на 600 млн долларов и продолжат предоставлять ее в таком объеме, в каком потребуется, как Украине, так и соседним странам, которые щедро принимают украинцев и помогают им», — сказала она.

08:30

Воздушно-космические силы Франции провели испытание модернизированной ракеты класса «воздух-земля» средней дальности, которая способна нести ядерный заряд, передает ТАСС.

08:29

Компания Google подтвердила, что пользователи не могут воспользоваться приложением и сайтом сервиса Google News в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Мы подтверждаем, что некоторые сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — сказали в компании.

08:24

08:23

08:22

⚡️Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля — Росавиация.

08:21

Мосбиржа сегодня проведет торги по 33 акциям, входящим в ее индекс IMOEX — это первые торги акциями с 28 февраля. Они пройдут с 9.50 до 14.00, короткие продажи будут запрещены.

08:20

08:15

Комитет министров Совета Европы потребовал от России заплатить за членство в организации вплоть до 16 марта, когда были прекращены ее полномочия. Речь идет о финансовых взносах на текущий год, «в том числе с учетом конвенционных механизмов», о чем Москву уведомит генеральный секретарь.

08:10

24 марта исполняется ровно месяц с начала специальной военной операции. Хроника событий — в спецпроекте «Газеты.Ru».

08:05

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, который призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. За принятие документа проголосовали РФ и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались.

08:00

Здравствуйте, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 29-го дня военной спецоперации РФ на Украине.

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Картина дня
Месяц спецоперации России на Украине
Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте «Газеты.Ru»
Анастасия Миронова
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