Спецоперация на Украине. День 22-й

О том, что власти России должны обеспечить условия для трудоустройства жителей Донбасса, ранее заявил и маркетплейс для самозанятых Qugo.
Компания разместила петицию, в которой призвала разрешить получать статус самозанятых не только гражданам ЕАЭС, но и людям с паспортами Украины, ДНР и ЛНР.
«Это позволит переселенцам легально зарабатывать на территории России без оформления патента или рабочей визы и разрешения на работу в нашей стране» (цитата по РИА «Новости»).
Страны, отправляющие наемников и вооружения на территорию Украины, сами создают себе проблемы — ТАСС со ссылкой на Захарову.
Между Россией и США в настоящее время нет активного переговорного процесса, контакты точечные — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария ЗахароваПресс-служба МИД РФ
В ЕР предложили признать в России дипломы об образовании, полученные в ДНР и ЛНР — РИА «Новости» со ссылкой на председателя партийной комиссии по образованию и науке Елену Шмелеву.
«Это станет еще одним важным шагом на пути интеграции, сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса, позволит обладателям соответствующих дипломов работать или получать образование на территории России и республик».
Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки из Мариуполя удалось вывести более 31 тыс. гражданских. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 24 часа были выведены более 6 тыс. человек.
Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов ВСУ по ДНР (повреждена подача электричества на Верхнекальмиусскую насосную станцию) – РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны республики.
Россия возобновила поставки необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва, который был вызван санкциями из-за ситуации на Украине – ТАСС со ссылкой на газету Times of India.
По данным издания, трейдеры платят в евро через германские банки.
Доброе утро, уважаемые читатели, «Газета.Ru» начинает онлайн 22-го дня спецоперации России на Украине.
Ранее на переговорах с Россией Киев предложил установить для Украины австрийский или шведский вариант нейтралитета, при котором у страны останется собственная армия. Путин провел совещание по мерам поддержки регионов России, на котором заявил, что у России нет цели оккупировать территорию Украины, а намерение Киева обзавестись ядерным оружием представляло реальную угрозу. Незадолго до выступления Путина Зеленский попросил у Конгресса США поставить на Украину C-300 и другие ПВО, а также ввести санкции против всех российских политиков.