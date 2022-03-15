«Сын будет прислушиваться к отцу»: Туркменистан сменил президента

Женщина во время голосования на избирательном участке в доме культуры в день выборов президента страны, 12 марта 2022 года

Новым президентом Туркменистана стал Сердар Бердымухамедов — сын туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедова, — он получил почти 73% голосов избирателей. По подсчетам туркменского ЦИК, итоговая явка на выборах составила 97%. С приходом к власти Бердымухамедов-младший обещал провести несколько важных реформ, в том числе сохранить нейтральный статус государства на международной арене. Ждать ли Туркменистану серьезных изменений — в материале «Газеты.Ru».

ЦИК Туркменистана назвал победителем президентских выборов вице-премьер-министра страны Сердара Бердымухамедова. По итогам голосования, сын действующего лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова получил поддержку 72,97% избирателей. При этом явка в рамках голосования составила почти 100% — по подсчетам комиссии, в стране проголосовало 97,17% избирателей, то есть более 3,3 млн человек.

Чем известен новый президент Сердара Бердымухамедова не раз называли предполагаемым преемником нынешнего главы государства. В сентябре прошлого года единственному сыну туркменбаши исполнилось 40 лет — минимальный возраст для участия в президентских выборах в Туркменистане, — и с этого момента слухи о скором транзите власти стали идти все активнее. К этому моменту, Бердымухамедов-младший уже занимал пост вице-премьера государства, по сути, став заместителем своего... Читать дальше

«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным Президентом Туркменистана», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Досрочные президентские выборы в Туркменистане прошли 12 марта. Изначально голосование планировалось провести в 2024 году, но по указу главы государства было перенесено на весну 2022 года.

Как отмечал сам Гурбангулы Бердымухамедов, он решил уступить свой пост «молодому поколению», так как еще два года назад достиг возраста пророка — 63 лет.

На пост президента, помимо сына действующего руководителя страны, претендовали еще восемь кандидатов. Наиболее успешный результат среди соперников Бердымухамедова-младшего продемонстрировал директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Бегенджов — он набрал 2,02% голосов.

close 100% Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы РИА «Новости»

Ждут ли Туркменистан реформы

В преддверии выборов Сердар Бердымухамедов выступил с рядом обещаний, указав на готовность провести важные реформы, направленные на улучшение экономической ситуации в Туркменистане. Так, согласно его предвыборной программе, новый туркменский лидер собирается улучшить государственное управление, модернизировать работу государственного и частного сектора, повысить занятость населения, инвестировать в частное предпринимательство.

Курс на экономические перемены отчасти отражен в «национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет», которую парламент государства одобрил в начале февраля. Этот документ включает пять основных направлений: обеспечение безопасности и стабильности, продвижение нейтрального статуса страны на международной арене, диверсификация внешнеэкономических отношений, содействие стабильному развитию и гуманизации международных отношений.

Новая программа появилась вслед за антикризисным проектом, подготовленным лично Бердымухамедовым-младшим как вице-премьером республики, который был принят в декабре прошлого года.

Это стало первым косвенным признанием наличия экономического кризиса в государстве.

На официальном уровне проблемы социально-экономического характера в Туркменистане отрицают, хотя по многим оценкам перед государством стоят проблемы серьезного падения уровня жизни населения, обострение продовольственного кризиса и растущие цены.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически воспринимают перспективы проведения в Туркмении каких-либо экономических реформ. Так, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что скорее всего стоит ожидать лишь поверхностных изменений.

«То есть изменения будут на уровне риторики, каких-то формальных новых законов и правил. В реальности, вероятно, все сохранится в том же виде, котором существует на данный момент, потому что это — единственный залог устойчивости политической системы.

К тому же, отец нового президента, который в ближайшее время должен стать формальным главой государства, никуда не уходит и в принципе не заинтересован в том, чтобы что-то серьезно менять», — пояснил эксперт.

По мнению Притчина, государство продолжит функционировать так же, как и функционировало — как в политической, так и в финансовой сфере. У Туркменистана есть опыт 2006 года, когда с приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедова также ожидались реформы и либерализация, но в итоге они носили поверхностный характер.

С этим отчасти согласен и профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев. По его словам, какие-то реформы с приходом Сердара Бердымухамедова, вероятно, начнутся для того, чтобы создать базу поддержки и эффект обновления.

«Сам Бердымухамедов-старший, когда пришел к власти, тоже реализовывал какие-то реформы. Однако в условиях тех политических и экономических сложностей, которые есть в Туркменистане, как изменения будут реализованы в реальности, сказать достаточно сложно.

Сейчас во всей Центральной Азии экономическая ситуация очень сложная, а рядом с Туркменистаном еще и Афганистан», — отметил эксперт.

Каков сценарий транзита власти

Победу Бердымухамедова-младшего на выборах можно назвать завершением транзита власти в Туркменистане, но стоит ли действительно ожидать полной передачи управления государством от отца к сыну — вопрос сложный. Все же в стране существует культ личности экс-президента, а критики часто сравнивают его стиль управления с диктатурой.

С точки зрения Станислава Притчина из ИМЭМО РАН, вероятно, транзит власти в Туркмении состоится, но будет реализован через сценарий преемника под контролем, поскольку Бердымухамедов-старший пока не собирается уходить на покой.

«Бердымухамедов-старший займет второй по значимости пост в государстве, став спикером верхней палаты парламента. Ожидать каких-то серьезных изменений в его подходах к управлению страной не стоит, а нынешняя политическая система заточена именно под него.

Соответственно Сердар Бердымухамедов будет в большей степени номинальным руководителем государства, ключевые вопросы все равно будут решаться его отцом», — добавил эксперт.

Вероятно, пространства для маневра у нового президента Туркменистана будет меньше, чем у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева при бывшем казахстанском лидере Нурсултане Назарбаеве, продолжил Притчин, потому что Сердар Бердымухамедов не только преемник, но еще и сын главы государства.

В то же время Андрей Казанцев из МГИМО также не видит возможности для быстрой передачи власти с получением полной самостоятельности нового президента от своего предшественника.

«Что касается транзита, очевидно, что сын будет во всех вопросах прислушиваться к отцу. Это будет очень постепенный процесс передачи власти. В итоге транзит состоится, поскольку для этого все и затеяно. Однако это будет очень-очень медленный процесс», — резюмировал эксперт.