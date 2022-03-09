Военная спецоперация на Украине. День четырнадцатый

09:30

Россия через свои посольства уведомила несколько стран об ответственности, которую они понесут за любые эксперименты с военной помощью Украине, отправку туда оружия и добровольцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этот шаг Москвы во многом возымел действие.