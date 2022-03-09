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#Операция на Украине #Коронавирус
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Политика

Военная спецоперация на Украине. День четырнадцатый

Четырнадцатый день российской специальной операции на Украине. Онлайн-трансляция

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Алексей Коновалов/ТАСС
Идет 14-й день российской спецоперации на Украине. США ввели запрет на импорт российских нефти и газа, ЕС на тот же шаг не пойдет. По данным ООН, с конца февраля более 2 млн украинцев покинули страну. Согласно решению ЦБ, до 9 сентября россияне смогут снять не более $10 тысяч наличными, остальные средства — в рублях по курсу на день выдачи. О временном прекращении работы в России объявили McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks и ряд других компаний. «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.
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09:30

Россия через свои посольства уведомила несколько стран об ответственности, которую они понесут за любые эксперименты с военной помощью Украине, отправку туда оружия и добровольцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этот шаг Москвы во многом возымел действие.

09:27

Китайские компании могут столкнуться с жесткими мерами США в случае отказа соблюдать антироссийские санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра торговли США Джины Раймондо газете The New York Times.

09:20

Более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

09:15

Правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий из-за начатой Москвой спецоперации на Украине, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики. При этом в Форин оффисе отметили, что также «аннулируется покрытие существующих полисов», в результате чего страховые компании Великобритании «не будут иметь возможность» выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.

09:10

ВТБ с 9 марта запустил вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых — РИА «Новости».

09:03

Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило 204 тысячи человек — ТАСС.

09:01

⚡️ Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:

▪️ В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Они подтверждают скрытую подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года;

▪️ Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года;

▪️ Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины;

▪️ В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступления в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе;

▪️ Пять абзацев 4 пункта посвящены вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации;

▪️ Пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования;

▪️ Все мероприятия боевого слаживания предписано завершить до 28 февраля;

▪️ Специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику.

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
08:40

⚡️ Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, сообщили власти Сумской области — РИА «Новости».

Он будет действовать 9 марта с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

08:30

Россия исходит из того, что переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на форуме в Анталье состоятся, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
08:27

Власти Киргизии эвакуировали с территории Украины 91 гражданина республики, сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство — ТАСС.

«Через Венгрию в Кыргызстан вывезен 91 гражданин», — говорится в сообщении. В «безопасные места» на территории сопредельных с Украиной стран, в том числе в Словакию, Румынию, Молдавию и Турцию, доставлены еще 420 киргизских граждан, добавили в МИД республики.

Кроме того, в Варшаву из Бишкека выехали два сотрудника департамента консульской службы министерства «в целях организации эвакуации граждан Кыргызстана, выехавших с территории Украины».

08:23

Япония не исключает выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине в связи с ситуацией вокруг Украины и продолжающейся спецоперацией РФ, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда — ТАСС.

По его словам, Япония в целом хотела бы сохранить свое участие в этих проектах, но не исключает, что с российской стороны последует требование их покинуть.

08:20

Украинские военные 13 раз обстреляли семь населенных пунктов в Луганской народной республике, повредив при это три дома в населенном пункте Кировск, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

08:15

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» без перерыва ведет онлайн-трансляцию спецоперации РФ на Украине, начиная с 24 февраля. Сегодня — 14-й день. Следите за событиями вместе с нами.

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