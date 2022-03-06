Спецоперация на Украине. День одиннадцатый

Военная спецоперация ВС России на Украине началась одиннадцать дней назад. «Газета.Ru» круглые сутки освещает ход текущих событий. С утра 6 марта карты российских банков больше не поддерживают платежные системы MasterCard и VISA для международных платежей (но российские карточки будут работать в самой стране). Британский премьер Джонсон разработал план по противодействию РФ, исключающий вмешательство Запада. Из Мариуполя по-прежнему не могут выйти мирные жители.