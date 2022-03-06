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#Операция на Украине #Коронавирус
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Политика

Спецоперация на Украине. День одиннадцатый

Одиннадцатый день российской военной спецоперации на Украине. Онлайн-трансляция

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Сергей Бобылев/ТАСС
Военная спецоперация ВС России на Украине началась одиннадцать дней назад. «Газета.Ru» круглые сутки освещает ход текущих событий. С утра 6 марта карты российских банков больше не поддерживают платежные системы MasterCard и VISA для международных платежей (но российские карточки будут работать в самой стране). Британский премьер Джонсон разработал план по противодействию РФ, исключающий вмешательство Запада. Из Мариуполя по-прежнему не могут выйти мирные жители.
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Вверху самая последняя запись С конца
9:50

Штаб обороны ДНР: по гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек.

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Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 года

Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 года

Sergei Grits/AP
9:45

Минобороны РФ показало кадры выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области

9:35

❗️Банк России: трансграничные операции по картам Visa и MasterCard будут недоступны — это касается и оплаты покупок в интернет-магазинах из-за рубежа.

9:08

Wall Street Journal: США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине самолеты советской эпохи, взамен получив американские истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский просил конгрессменов США о самолетах, если западные страны отказываются установить бесполетную зону над Украиной.

8:45

Washington Post: Пентагон и Госдепартамент рассматривают вариант создания украинского правительства в изгнании, если Владимир Зеленский и его приближенные покинут Украину

«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — добавил источник WP (цитата по РИА «Новости»).

8:36

Национальная система платежных карт: россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», она работает в РФ и еще 180 странах

8:33

Гуманитарные коридоры будут вновь открыты в Мариуполе и Волновахе утром в воскресенье, заявил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин

8:22

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что разработал план ответа на российскую военную спецоперацию — без прямого вовлечения Запада в конфликт

Сюда относятся:

> мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины > поддержка самообороны Украины > усиление экономического давления на РФ > предотвращение «ползучей нормализации» действий России на Украине > использование дипломатических путей к деэскалации — при условии участия законного правительства Украины > быстрый старт кампании по укреплению безопасности и устойчивости в Европе и Америке

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Ukrainian Presidential Press/Reuters
8:20

Центробанк РФ подчеркивает, что карты VISA и MasterCard российских банков продолжат работать в РФ.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, отметил регулятор — ТАСС

Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

8:16

Источник ТАСС: Украина обращалась к иностранным компаниям за помощью в создании предприятий по обогащению урана

Одновременно с этим со ссылкой на источник данную информацию передали «Интерфакс» и РИА «Новости»

8:12

В пресс-службе MasterCard отметили, что решение приостановить сетевые операции было принято из-за санкций против России.

В релизе компании отметили, что выпущенные на территории России карты MasterCard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ. В компании добавили, что MasterCard планирует возобновить операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

В VISA заявили, что все транзакции, инициированные их картами, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны.

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Mark Lennihan/AP
8:11

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем нашу онлайн-трансляцию.

Сегодня утром платежные системы MasterCard и VISA объявили о прекращении поддержки своих карт в России. Это не коснется напрямую карточек, выпущенных российскими банками — они продолжат работать на территории РФ. Однако за рубежом расплатиться ими будет «временно невозможно». Кроме того, держатели карт российских банков с этими системами не смогут снять деньги за границей.

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