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Политика

Совфед разрешил Путину использовать российскую армию за рубежом

В Совфед поступило обращение президента об использовании российской армии за рубежом

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Президент Владимир Путин обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать российскую армию за рубежом. Сенаторы рассмотрели вопрос в открытом режиме и удовлетворили обращение главы государства. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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19.10

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

19.07

Совфед разрешил президенту использовать армию в ДНР и ЛНР. Решение было принято единогласно. Звучит гимн России.

19.06

Валентина Матвиенко: Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, которые урегулируют конфликт в Донбассе. Можем перейти к голосованию.

19.00

«Далеко не всегда применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации является силовой операцией. Очень часто их применение как раз приносит мир. И мы тоже рассчитываем на это. Взяв обязательства по защите республик, мы, конечно же, должны использовать те ресурсы, которыми располагает Россия», — сказал сенатор Юрий Воробьев.

18.57

Сенатор Андрей Клишас: Численность формирований российской армии за пределами РФ, сроки и место их пребывания определит президент.

18.55

Профильные комитеты Совфеда рекомендуют одобрить обращение президента.

18.50

Здравствуйте! Президент Владимир Путин направил в Совфед обращение об использовании вооруженных сил за пределами территории России. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания сенаторов.

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