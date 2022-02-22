Совфед разрешил Путину использовать российскую армию за рубежом

Совфед разрешил президенту использовать армию в ДНР и ЛНР. Решение было принято единогласно. Звучит гимн России.
Валентина Матвиенко: Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, которые урегулируют конфликт в Донбассе. Можем перейти к голосованию.
«Далеко не всегда применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации является силовой операцией. Очень часто их применение как раз приносит мир. И мы тоже рассчитываем на это. Взяв обязательства по защите республик, мы, конечно же, должны использовать те ресурсы, которыми располагает Россия», — сказал сенатор Юрий Воробьев.
Сенатор Андрей Клишас: Численность формирований российской армии за пределами РФ, сроки и место их пребывания определит президент.