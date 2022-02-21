ЕС включил в черный список пятерых россиян. Это наказание за организацию выборов в Крыму

ЕС ввел ограничения против еще пятерых россиян из-за организации в Крыму осенних выборов в Госдуму. Теперь в черном списке Брюсселя 182 физлица и 48 организаций. Послы ЕС одобрили эти санкции еще в начале февраля. 16 февраля Киев также ввел санкции против нескольких членов крымских избиркомов.

В санкционный список ЕС по Украине вошли новые пять фигурантов. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале Евросоюза. В черный список включены политики, которые участвовали в организации выборов в Госдуму «в незаконно аннексированной «Автономной Республике Крым» и городе Севастополе в сентябре 2021 года».

Санкционный список пополнили депутаты от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач. В перечень включены также два представителя руководства Севастопольского избиркома Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

Европейские политики уверены, что эти россияне сыграли «роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В санкционном списке Европы теперь числятся 182 гражданина России и Украины, а также 48 организаций. В рамках санкций физлицам запрещен въезд в европейские страны, также замораживаются активы и счета физлиц и юрлиц при их наличии в ЕС.

Еще 9 февраля послы 27 европейских стран одобрили введение этих ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано тогда комментировать эту информацию не стал. Он заявил, что ЕС будет давать комментарии по санкциям только после того, как их официально утвердит Совет ЕС, а документ по рестрикциям будет опубликован в журнале ЕС.

17–19 сентября 2021 года прошли выборы в Госдуму России. Явка составила 51,72%. Кандидаты от «Единой России» победили во всех одномандатных избирательных округах в Крыму и Севастополе.

На следующий день после проведения выборов официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны пытались запугать Россию.

Она напомнила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», как 16 сентября (за день до начала голосования) Европарламент утвердил доклад по отношениям Европы и России. Этот документ предложил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Чиновник выразил мнение, что ЕС должен расширить санкции против России, усилить оборонный потенциал для «сдерживания» партнера, снизить зависимость союзных стран от поставок энергоресурсов и металлов из России, а также подготовиться к тому, что придется не признать итоги парламентских выборов, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов».

«Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, европейские политики стали заранее готовиться к этому витку запугивания – еще до самих выборов. Захарова напомнила, что еще в июле комитет по международным делам ЕС заявлял, что может не признать избрание депутатов.

После этих выборов, помимо ЕС, персональные санкции против россиян ввела Украина. В перечень вошли 237 человек, участвовавших в организации голосования «в Крыму и Донбассе». В парламенте России не увидели смысла в этом шаге. Одни из последних рестрикций президент Украины Владимир Зеленский ввел 16 февраля. В него вошли несколько членов крымских избирательных комиссий. Санкции против них будут действовать 10 лет.