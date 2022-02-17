Зеленский потребовал гарантий безопасности от России и США

Минские соглашения изначально поставили Киев в невыгодную позицию и были составлены «бездарно», заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, документ не решает всех вопросов, связанных с обострением ситуации вокруг Украины. Политик предложил разработать «глобальный документ по безопасности», который должны будут подписать Москва и Вашингтон и в котором будут пункты, касающиеся безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал минские соглашения, составленные по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы и подписанные осенью 2014 года, «бездарными». Текст документа поставил Украину в изначально проигрышную позицию, подчеркнул глава государства.

«Мы все время говорим, что давайте идти по «Минску». Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы «за». Вопрос в том, как это сделать», — заявил политик в интервью «РБК-Украина».

«Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма», — добавил Зеленский.

Президент Украины также вновь подчеркнул, что прямых переговоров Киева с властями ДНР и ЛНР быть не может. По мнению политика, такие встречи были бы «бессмысленными».

«Система гарантий»

Зеленский также указал, что Киев готов искать новые форматы урегулирования. «Украина точно готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для того, чтобы вся эта история хотя бы куда-то двигалась. Это позиция Украины, и она везде такая, во всех шагах», — сказал политик.

По словам президента, Украине нужны гарантии безопасности — документ, который должны будут подписать в том числе Россия и США. «Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом «нормандского формата» мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — заключил Зеленский.

Украинский президент призвал западных партнеров предоставить Киеву систему гарантий, которая «хотя бы теоретически не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО». «Для нас там есть позиция «открытых дверей». Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий», — подчеркнул он. Для Украины «это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама», указал политик.

Предложения Москвы

В конце прошлого года Москва предложила США и НАТО заключить документы о гарантиях безопасности. В проекте соглашения предлагалось закрепить нерасширение НАТО на восток, не принимать Украину в состав альянса и ввести ограничения на размещение серьезных наступательных вооружений на территории соседней страны. На большинство предложений США и НАТО ответили отказом.

В четверг, 17 февраля, РФ опубликовала ответную реакцию. В Москве подчеркнули, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения, включая отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса. При этом в России отметили готовность США «предметно работать над отдельными мерами» и признание оправданными ряда российских инициатив последних лет. Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения, резюмировал российский МИД.