«Сбитый натовский летчик»: Москва перестала серьезно относиться к словам Столтенберга

Россия больше не считает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга серьезными аргументами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее политика назначили главой Центробанка Норвегии. Но в то же время Москва готова к конструктивному разговору с западными партнерами по вопросу предоставления гарантий безопасности.

«Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик», – сказала Захарова на брифинге. Так она прокомментировала очередное заявление генсека альянса, что блок поддерживает политику «открытых дверей».

По ее словам, Россия ориентирована на серьезный разговор, если к нему готов Запад.

Вместе с тем представитель министерства напомнила о гарантиях безопасности, которые требуют проработки в ходе дальнейших переговоров. «Иначе у нас получится так, как получилось с британским министром иностранных дел [Лиз Трасс] в Москве – разговор немого с глухим», – процитировала она главу МИД Сергея Лаврова. Именно так он охарактеризовал диалог с британской коллегой.

Захарова подчеркнула, что «хотелось бы, чтобы стороны слышали друг друга», а не читали лекции и делали пустые заявления. Она добавила, что Москва уже подтвердила свою готовность к открытому разговору, основанному на взаимоуважении.

Гарантии безопасности

В декабре прошлого года Россия предоставила США и НАТО проект договора по гарантиям безопасности. В этих документах, как отмечают российские дипломаты, учтены озабоченности сторон.

В частности, прописано, что Москва требует задокументировать от НАТО отказ от дальнейшего продвижения на Восток и вступления Украины в состав военно-политического блока. Кроме того, Россия требует от Североатлантического альянса отказаться от размещения военных баз на постсоветском пространстве. При этом обязательства должны быть задокументированы.

Но США и НАТО отказались от предложения Москвы по ключевым пунктам. Западные партнеры обвинили Россию в «нарушении доверия», которое лежит в основе сотрудничества стран, из-за обострения ситуации вокруг Украины.

В конце января российская сторона получила ответ от Запада. В документах подчеркивалось, что США не намерены поступиться политикой «открытых дверей» НАТО. Утверждается, что право самостоятельного решения о вступлении государства в военно-политический блок – это основной принцип альянса.

«Если Украина решит не вступать, как это сделала Швеция, мы будем исходить из уважения права на самоопределение. Такого рода решения должны приниматься путем консенсуса между союзниками и с учетом намерений страны, которая подает заявку на вступление», – заявлял ранее Столтенберг.

Вместе с тем он подчеркнул, что Запад готов к диалогу, но «в то же время работает над усилением сил НАТО».

После того, как российские дипломаты ознакомились с ответом партнеров, Лавров выразил мнение, что Вашингтон по сравнению с документом альянса прислал «образец дипломатического приличия».

Глава внешнеполитического министерства пояснил, что ответ НАТО «дышит исключительностью альянса, его особой миссией, его особым предназначением». Лавров признался, что ему было «немножко стыдно» за авторов текста.

Он предупредил: в случае, если с США не удастся договориться, то Москва примет ответные меры, которые могут быть разными. «Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные», – сказал Лавров.

Министр заверил, что российская сторона «войн не хочет», но и не даст «грубо наступать» на свои интересы и игнорировать их.

15 февраля представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что подготовка ответа России на документы НАТО и США на завершающей стадии.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности...» – уточнила Захарова.

Накануне Лавров рассказал, что документ занимает 10 страниц. В тексте Россия прописала свое предупреждение Западу о том, что нельзя затягивать обсуждение гарантий безопасности. В США ранее заявляли, что в Вашингтоне намерены внимательно изучить ответ Москвы.

Но пока страны не договорились, озабоченности остаются. На заседании СБ ООН 16 февраля замглавы МИДа России Сергей Вершинин указал на опасения России и стран ОДКБ. «Нас, как и наших союзников по ОДКБ, не может не тревожить наращивание военного потенциала НАТО возле наших рубежей», – сказал дипломат.

Но в Брюсселе отмечают, что бояться нечего. «НАТО является оборонительным союзом, который не угрожает России. Мы уже годы и месяцы говорим о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности, рассмотреть тему контроля над вооружением», – сказал генсек НАТО на пресс-конференции 16 февраля.

По его словам, если Москва беспокоится из-за ракет и наступательного вооружения, то все можно решить за столом переговоров. «Мы это уже делали раньше, с Россией можно достигать соглашений, причем не только в области контроля над вооружениями», – сказал он.