Зеленский дал депутатам сутки, чтобы вернуться на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады, которые успели покинуть Украину (а таких, по данным СНБО, 23 человека), должны в течение 24 часов вернуться обратно. По его мнению, именно парламентарии должны показывать, насколько важно сплочение. Политик также выразил мнение, что перемещение посольств из Киева является «большой ошибкой» иностранных государств.

Зеленский призвал украинцев вернуться обратно в течение суток. Прежде всего, он обращался к политикам и олигархам. Этот призыв политик озвучил на брифинге после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.

То, что депутаты «некоторых партий» покинули Украину, – это «серьезный вызов», уверен Зеленский. Поэтому власти страны «предоставляют им сигнал». «От Верховной рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну», – подчеркнул украинский лидер.

В противном случае всем представителям верховной власти придется «сделать серьезные выводы». «И, поверьте мне, мы точно их сделаем», – пообещал Зеленский, не указав, будут ли предприняты какие-то меры против политиков.

Он выразил мнение, что парламентарии должны показать народу на собственном примере, что нужно сохранять единство. Он признал, что его страна по-прежнему находится на Украине.

«Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов, или в Варшаву, или в Чехию, или в США, потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно, тогда вы патриоты другой страны», – добавил он, имея в виду не только дипломатов и политиков, но и СМИ.

За пределами Украины, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), находятся 23 депутата. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов. Он надеется, что законодатели успеют вернуться к 11 утра вторника, когда у них намечено заседание Рады. Данилов также обратил внимание, что «ситуация находится под контролем» и нет предпосылок для «вторжения» России 16-17 февраля.

В случае с украинскими бизнесменами, которые покинули страну, украинские власти бессильны, констатировал Зеленский. «Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство», – напомнил политик.

Он заметил, что эти «люди из серьезного индустриального бизнеса» выбрали «этот путь». «Они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс.»

Днем ранее «Украинская правда» сообщила, что крупные бизнесмены Украины улетают из страны чартерными рейсами – за день Киев покинули порядка 20 чартеров и частных самолетов.

Предприниматели начали уезжать с конца января этого года, когда западные страны стали нагнетать ситуацию вокруг Украины. Среди них бизнесмены, которые занимают первые строчки в рейтинге украинского Forbes. По данным источников «Украинской правды», депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Игорь Абрамович заказал борт для вывоза в Вену родственников его однопартийцев и партнеров по бизнесу.

Покидают Украину не только жители страны, но и дипломаты. Многие страны призвали сотрудников своих дипведомств и соотечественников покинуть украинскую территорию из-за якобы готовящегося «российского вторжения».

По мнению Зеленского, такие страны совершают «большую ошибку», оправляя свои посольства «на Западную Украину». «Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах [езды]», – уверен глава Украины.

10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти страны подумывают над тем, чтобы вывезти своих диппредставителей из Украины.

«Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», – сказал он после разговора с британской коллегой Лиз Трасс.