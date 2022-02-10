В Днепре сменили белорусский флаг. Минск требует снять «символику карателей»

Замена государственного флага Белоруссии на бело-красно-белое знамя у здания мэрии украинского города Днепр вызвало возмущение официального Минска. Посольство РБ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста, назвав произошедшую акцию «циничным актом вандализма». Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что флаг поменяли из-за несогласия со словами Александра Лукашенко. Генпрокуратура Белоруссии уже возбудила уголовное дело против Филатова — ему инкриминировано разжигание национальной вражды.

Посольство Белоруссии в Киеве требует от администрации города Днепр вернуть на место белорусский государственный флаг. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

«Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем», — заявили в посольстве.

В МИД Украины направлена также нота протеста – белорусская власть оценивает замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый как «циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма».

Кроме того, посольство РБ назвало эту ситуацию грубейшим нарушением принципов международного права и норм международных отношений.

Замена флагов возле мэрии Днепра вызвала бурную реакцию белорусских дипломатов. Кроме сообщения о ноте протеста, на сайте посольства опубликованы еще две новости – письмо посла Белоруссии в адрес днепровского мэра и комментарий, в котором выражается «глубокое разочарование в связи с заменой <…> на символику коллаборационистов и карателей».

В письме посла Игоря Сокола говорится, что замена флагов «оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов», которые относятся к государственным символам РБ «с трепетом». Он также предложил мэру Днепра Борису Филатову встретиться лично, чтобы «привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию на уровне городов и регионов».

Сокол напомнил также мэру Днепра о торговле и товарном обороте между Днепропетровской областью и Белоруссией.

Борис Филатов накануне заявил, что флаг белорусской общины возле мэрии Днепра заменили из-за несогласия с заявлениями главы Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее утверждал, что Украина якобы поставляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает у границ страны подразделения Нацгвардии из радикальных националистов. Киев эти обвинения отвергал; при этом власти Украины не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

На первое обращение посла Сокола мэрия Днепра не отреагировала. Однако 10 февраля мэр Борис Филатов в своем Facebook также опубликовал заявление. Он заявил, что в связи с заменой флага «гневными эскападами разразились» российские СМИ, хотя заголовки ТАСС и РИА «Новостей» на приведенном им скриншоте весьма нейтральны.

«Уважаемые коллеги, постараюсь разъяснить вам ситуацию спокойно и простыми словами. Хотя, увы, уверен, что вы не поймете», — заявил Филатов. «Когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится», — написал он.

Мэр Днепра также подчеркнул, что украинцы не дадут оскорблять своего президента.

За пару дней до этого глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в разговоре с телеведущим из РФ Владимиром Соловьевым, что президент Украины Владимир Зеленский «безголовый». Кроме того, Лукашенко назвал Зеленского «человеком без стержня».

«Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня»,

— сказал президент Белоруссии.

Зеленский на оскорбление со стороны Лукашенко ничего не ответил. При этом он прокомментировал угрозы главы РБ прекратить поставки топлива и электричества на Украину в случае эскалации в Донбассе. По словам Зеленского, эмбарго может хотеть только человек, желающий вернуться в каменный век.

Генеральная прокуратура Белоруссии уже возбудила уголовное дело в отношении «городского головы» Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды.

«Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета, — говорится в заявлении Генпрокуратуры РБ. — Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог».

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991 по 1995 год. Кроме того его активно использовали коллаборационисты в период немецко-фашистской оккупации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 1994 году давал присягу под бело-красно-белым флагом.