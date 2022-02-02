Защита прав на первом месте: Поклонская рассказала о назначении в Россотрудничество

Российский президент Владимир Путин назначил экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Поклонская, в свою очередь, пообещала, что будет работать на благо россиян. В октябре прошлого года ее назначили на должность посла Кабо-Верде. Украинские чиновники стали ей угрожать экстрадицией и уголовным преследованием.

Президент России увеличил число заместителей главы Россотрудничества с пяти до шести.

Одним указом Путин назначил Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), а другим – освободил от должности посла в Кабо-Верде.

Вместе с Поклонской замглавы агентства стал и Илья Баланин. До этого он был замгубернатора Ярославской области.

Поклонская уже отреагировала на своей назначение. Она заявила, что в первую очередь будет защищать права россиян в других странах, в частности на Украине.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Конечно же, я буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять наши позиции и выполнять свои обязанности достойно», – сказала Поклонская.

Информация о том, что ее должны назначить на эту должность, просочилась в СМИ еще в конце января. Но в Кремле эти слухи комментировать не стали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что назначения не анонсируются и не обсуждаются с журналистами.

Осталась в России

В октябре прошлого года Путин объявил о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Вслед за этим посыпались угрозы со стороны украинских политиков о том, что они запросят экстрадицию экс-прокурора Крыма.

На Украине возбуждено уголовное дело против главы Крыма Сергея Аксенова и Натальи Поклонской. По версии следствия, в феврале и марте 2014 года они создали «преступную организацию», силами которой «свергли конституционный строй и изменили границы Украины, оказав содействие России».

Им инкриминируют целый ряд преступлений: госизмену, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, захват госвласти и другое. Всего обвиняют восемь человек.

30 ноября суд разрешил задержать Аксенова. Против Поклонской аналогичное решение приняли 7 декабря. Но их смогут арестовать, только когда они приедут на Украину.

В своем Telegram-канале Поклонская призывала киевские власти заниматься местными предателями «у себя под носом», а не «заглядывать в Россию».

«Коллеги, займитесь делом. Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно», – добавила она.

19 января российский МИД сообщил, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде в качестве посла по личным причинам.

2 февраля Наталья Поклонская заявила, что готова помочь Киеву понять, почему в 2014 году Крымский полуостров стал частью России. Незадолго до этого нардепы Украины создали временную комиссию по расследованию фактов, которые повлияли на потерю региона.

«Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском», – отметила экс-прокурор.

По ее мнению, то, что власти Украины задумались над причинами случившегося – это «позитивный сдвиг», так как есть «намек на признание очевидных вещей – референдум прошел и для этого была причина».

Поклонская добавила, что причиной стал госпереворот после «кровавых событий на майдане». Она отметила, что крымчане были не согласны с новой властью. «Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум», – заключила она.