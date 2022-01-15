США готовы к продолжению диалога с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили готовность провести еще одну встречу с Россией по гарантиям безопасности. В Москве ранее назвали неудачными все три раунда прошедших на этой неделе переговоров с Вашингтоном и союзниками. Отмечалось, что новая попытка найти точки соприкосновения не имеет смысла, так как оппоненты не обладают «хоть каким-то запасом гибкости». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заявление Госдепартамента США о готовности к новой встрече с российской делегацией было сделано по итогам телефонных переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии в отношении Украины», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

В понедельник, 10 января, в Женеве прошли встречи с участием российской и американской делегаций. Через день в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялось первое за два с половиной года заседание Совета Россия — НАТО, инициированное Москвой. Переговоры длились около четырех часов. На следующий день на венской площадке ОБСЕ также провели консультации по теме гарантий безопасности. По итогам последней встречи постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что адекватного ответа на свои предложения российская сторона так и не получила. Он призвал США и союзников «отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник».

Каких-то конкретных результатов за прошедшую неделю достигнуто не было. В Кремле не стали подробно комментировать все три раунда переговоров, уточнив, что Москва ждет от оппонентов ответов в письменном виде. «После этого уже будет окончательный анализ», — пообещал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал в интервью RTVI, что не видит оснований для новых встреч с США и НАТО «без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам». Он указывал, что Вашингтон и союзники «не готовы идти навстречу» ключевым требованиям российской стороны, имея в виду нерасширение НАТО на восток, свертывание инфраструктуры альянса и возвращение его к рубежам по состоянию на 1997 год, а также неразмещение наступательных вооружений близ российских границ.

Запад готов обсуждать только те вопросы, которые «выгодны для него», но представляют вторичный интерес для российской стороны, указывал Рябков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США и альянс должны дать ответ на предложения Москвы «быстро, конкретно и на бумаге». Заявления Вашингтона о необходимости консультаций с союзниками он назвал отговорками и «попытками затянуть процесс». Глава МИД подчеркивал, что американская сторона хочет «замотать этот процесс», в то время как перспективы достижения согласия зависят от США. Если соглашение по гарантиям безопасности не будет достигнуто, Россия будет действовать «в интересах собственной безопасности», отмечал он.

Гарантии безопасности

Российская сторона представила США и НАТО предложения по безопасности в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине. В тексте документа предлагалось, в первую очередь, закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Также предлагается не проводить мероприятий, угрожающих безопасности другой страны, не использовать территорию другого государства для подготовки нападения, не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

Кроме того, Москва призывает вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и ядерного оружия в других странах.