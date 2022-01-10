Депутаты хотят освободить бедных россиян от уплаты налога

Уже несколько партийных фракций Госдумы предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это значит, что те, кто получает зарплату в размере МРОТ или меньше, могут быть освобождены от НДФЛ. Но для более обеспеченных россиян ставка налога существенно вырастет.

Депутаты Госдумы хотят изменить ставки НДФЛ для богатых и бедных россиян. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что от этого налога следует освободить малообеспеченных граждан страны.

Он пояснил, что ЛДПР работает над законопроектом о прогрессивной шкале налогообложения.

«Те, кто получает много, должны платить налог больше. И наоборот, нужно освобождать от налога тех, кто получает мало – на уровне 20 тыс. руб.», – пояснил депутат.

close 100% Ярослав Нилов Валерий Шарифулин/ТАСС

В комментарии РИА «Новости» Нилов отметил, что проекты, подобные этому, были уже рассмотрены в Госдуме, но отклонены. «Правительство не поддерживало, [думское] большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться», – пообещал депутат.

9 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов сказал Ura.ru, что нужно повысить налоги для богатых россиян. Причем существенно.

По его словам, годовой доход свыше 10 млн рублей стоит облагать налогом в 25%. При сверхприбыли ставку НДФЛ, по мнению депутата от КПРФ, нужно повысить до 40-50%.

Граждан, которые получают ежемесячную зарплату в размере минимальной оплаты труда (МРОТ) или меньше, необходимо освободить от уплаты налога или снизить процентную ставку до 5%.

«Сейчас основной социальный разлом – это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает», – подчеркнул Щапов.

Но другие парламентарии не согласны с таким предложением. В комментарии «Газете.Ru» член Госдумы Айрат Фаррахов назвал три причины, по которым не стоит поднимать налоги для богачей.

«Первое. Те цифры, которые называет мой коллега, не дадут эффекта в виде финансовых ресурсов дополнительных в бюджет, но будет иметь очень большой негативный след. В том, что мы уже обещали, что налоговая нагрузка меняться не будет», – сказал он.

Вторая причина – такая мера может поднять «теневую экономику», и россияне массово начнут получать «серые» зарплаты, «как это было в советские времена».

«Третье, если мой коллега не за то, чтобы привлечь финансовые ресурсы, а чтобы, может быть, уравнять людей с высокими заработными платами и низкими. Конечно же, заработные платы высокие должны быть. И президент наш говорил, что уравниловки быть не должно», – подчеркнул Фаррахов.

По мнению депутата от «Единой России» Владимира Гутенева, предложение парламентария от КПРФ носит «популистский» характер.

В разговоре с РИА «Новости» он выразил мнение, что люди, предлагающие такие меры, «недооценивают» россиян, «считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность».

«Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений, абсолютно верны», – подчеркнул собеседник агентства.

Гутенев считает, что такие «радикальные предложения» непременно приведут к «дестабилизации бизнес-сообщества».

Тем не менее он допустил, что законопроект о дифференциации ставки НДФЛ имеет право на жизнь, но реализовываться он будет не один год.