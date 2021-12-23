«Малоприятное ощущение»: Поклонская показала видео с преследователем

Посол РФ на Островах Зеленого Мыса Наталья Поклонская опубликовала видео проникновения украинца на территорию ее участка в Крыму. По словам дипломата, в этот момент она с дочерью находилась внутри и успела запереть двери. При этом полиция Крыма не увидела состава преступления в произошедшем, 58-летнего нарушителя Владимира Ворону депортировали на Украину. Мужчина может быть поклонником Натальи Поклонской — он оставил на пороге букет цветов.

Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видеозапись проникновения украинца на участок ее дома под Симферополем. Ролик дипломат выложила в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина (им оказался 58-летний уроженец Днепра Владимир Ворона) перелезает через забор, крадется по территории, подходит к входной двери и машет каким-то предметом.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина принес Поклонской букет цветов. «Ворона неоднократно записывался к экс-прокурору на прием, но она звать настойчивого кавалера в гости не спешила. Тогда мужчина решил попытать удачу и зайти просто так», — сообщается в публикации.

По словам самой Натальи Поклонской, незваный гость пытался ворваться к ней домой, когда она находилась там с дочерью.

«Я успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — прокомментировала она инцидент, произошедший 17 декабря.

Полиция Крыма состава преступления в этой ситуации не усмотрела. Ворону депортировали на Украину.

«Наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», — пошутила Поклонская.

В МВД по Республике Крым отказались прокомментировать «Газете.Ru» ситуацию с проникновением украинца на территорию дома Натальи Поклонской.

«Пытались выкрасть ребенка»

В середине ноября Наталья Поклонская в своем Telegram-канале заявила, что переживает о безопасности своей дочери после обнародования сведений о месте ее жительства.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней «сенсации» о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому — в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня», — заявила дипломат.

По словам Поклонской, после Русской весны 2014 года злоумышленники пытались выкрасть ее дочь и убить ее саму.

«Как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне», — добавила дипломат (орфография поста сохранена).



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В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Наталья Поклонская рассказывала, что ее саму пытались отравить, когда она работала в украинской правоохранительной системе. Ей что-то подсыпали в воду. Под угрозой оказывалась и жизнь дочери Поклонской.

«На нее один раз было совершенно покушение. Она тогда училась в школе. Не понимаю, как можно опускаться до такой низости. Я всю жизнь по долгу службы имела дело с бандитами, но они до такого не опускались», — заявила политик.

В декабре 2014 года «Российская газета» сообщила, что злоумышленники пытались взорвать прокуратуру Республики Крым. Неизвестные дважды подкидывали на территорию надзорного ведомства взрывчатку. На имя Поклонской был направлен конверт с гремучей смесью, который обезвредили «народные дружинники».