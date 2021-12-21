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Политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина — 2021

Главные заявления президента России. Онлайн

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Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Павел Бедняков/РИА «Новости»
23 декабря Владимир Путин проведет Большую пресс-конференцию, на которой ответит на главные вопросы журналистов. В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» будет следить за одним из главных событий декабря в режиме онлайн.
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11.00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». 23 декабря пройдет Большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Она станет 17-й по счету. В этом году она пройдет в Манеже, куда приглашены 500 журналистов, в том числе и наш коллега. Будем надеяться, что «Газете.Ru» удастся задать вопрос президенту.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что на мероприятие будут приглашены и представители СМИ, попавших в реестр иностранных агентов — этот статус не подразумевает запрета на работу на пресс-конференции.

В прошлом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в формат мероприятия — Владимир Путин общался с журналистами по видеосвязи из подмосковной резиденции Ново-Огарево. В этом году участникам мероприятия необходимо сдать три ПЦР-теста.

Пресс-конференция в 2020 году продолжалась 4 часа 29 минут. Тогда глава государства ответил на 60 вопросов.

В этом году «прямая линия» и Большая пресс-конференция как обычно проводятся раздельно.

Практика проведения Больших пресс-конференций существует с 2001 года. Путин ввел ее во время первого президентского срока. Это была самая короткая беседа с журналистами, она длилась всего лишь чуть больше 1,5 часов. На мероприятии присутствовали 400 журналистов, которые задали 22 вопроса об экономическом и политическом развитии России, ситуации в Чечне, интеграции страны в международное сообщество.

Все последующие пресс-конференции год от года становились все продолжительнее. Уже в 2006 году мероприятие длилось 3 часа 26 минут, было задано 76 вопросов, в том числе о газовых конфликтах в СНГ, победе на выборах в Палестине движения «Хамас», положении российских НКО, ситуации в вооруженных силах и российско-грузинском шпионском скандале.

Самая продолжительная пресс-конференция прошла в 2008 году: президент общался с журналистами 4 часа 40 мину, ему задали 106 вопросов, в том числе о повышении уровня инфляции, выборах в Чечне и Ингушетии, миграционной политике в Ставропольском крае и о возможности третьего президентского срока.

В 2012 году прошла первая пресс-конференция Путина после президентского срока Дмитрия Медведева. За 4 часа 33 минуты глава государства получил несколько нестандартных вопросов, в том числе — о конце света. Журналисты активно интересовались законопроектом о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами. Президент семь раз упомянул умершего юриста Сергея Магнитского и шесть раз — тогда уже главу правительства Дмитрия Медведева.

В 2013 году Путин дольше всего отвечал на вопрос об отношениях с Украиной — почти 15 минут. Эта страна упоминалась в вопросах и ответах 55 раз. Всего президент ответил на 73 вопроса за 4 часа 5 минут. Теме международных отношений было посвящено более 30% вопросов.

Рекордное за всю историю этого формата количество журналистов аккредитовались на Большую пресс-конференцию в 2019 году: тогда допуск на мероприятие получили 1895 представителей СМИ. За 4 часа 19 минут президент ответил на 71 вопрос 55 журналистов в основном на тему общества и социальной сферы. Путин тогда говорил, что самыми тяжелыми событиями для него на посту главы государства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке в Москве и что эти события он никогда не забудет.

Следите за Большой пресс-конференцией Путина — 2021 на «Газете.Ru», а мы будем рассказывать о главных заявлениях президента в режиме онлайн.

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