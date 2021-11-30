В Эстонии начались одни из крупнейших в мире учений по киберзащите

В Эстонии стартовали учения НАТО по киберзащите Cyber Coalition 21, в рамках которых военные и гражданские будут учиться защищать альянс и национальные сети. Такие маневры проводятся у российских границ далеко не впервые, и в Москве уже отмечали, что Запад видит противником именно ее. В чем суть учений и нужны ли России свои кибервойска — в материале «Газеты.Ru».

Учения по киберзащите Cyber Coalition 21 начались 29 ноября и продлятся до 3 декабря. В них примут участие страны НАТО, а также Финляндия, Ирландия, Швеция и Швейцария. Помимо военных, в маневрах участвует обучаемая аудитория из государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты.

Число участников составит примерно 1 тыс. человек.

Как отмечается на сайте НАТО, кибер-экспертов обучают и проверяют на способность защищать Североатлантический альянс и национальные сети. Участникам предстоит отыграть ряд сложных и реалистичных сценариев: от защиты от вредоносных программ с помощью гибридных атак с использованием социальных сетей до взлома мобильных устройств.

В этом году среди таких сценариев — кибератака на газопроводы, кибератака, мешающая развертыванию войск и средств материально-технического обеспечения, атака программ-вымогателей, связанных с пандемией COVID-19, при которой данные о вакцинах были бы украдены, а программы вакцинации скомпрометированы.

«Игроки не соревнуются, а сотрудничают, обмениваясь информацией из первых рук, опытом и передовыми методами обработки киберинцидентов. Работая вместе, отдельные участники, организации, страны и НАТО в целом повышают свою киберустойчивость», — говорится в сообщении.

В Североатлантическом альянсе назвали Cyber ​​Coalition 21 средством улучшения защиты собственной IT-сети и способом настройки ее механизмов для обмена информацией в реальном времени с союзниками и партнерами.

«Учения также являются важной проверкой способности организации проводить операции в киберпространстве, а также предотвращать угрозы в киберпространстве и защищаться от них», — отметили в НАТО.

Это первые учения в области киберзащиты с начала пандемии коронавируса.

Учения у российских границ

Эстония — это не только площадка для проведения киберучений Североатлантического альянса. В Таллине в 2008 году начал действовать киберцентр НАТО.

В России неоднократно обращали внимание на учения военного блока, которые проходят в непосредственной близости, в том числе в киберсфере. Эти маневры привлекают особое внимание после обвинений России со стороны Запада в хакерских атаках. Так, например, в прошлом году минюст США и ФБР выдвинули обвинения против шести предполагаемых российских хакеров, которых американская сторона также заподозрила в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС РФ.

Кроме того, прежний глава Минобороны США Марк Эспер утверждал, что РФ рассматривает кибервойну «как способ противодействия Соединенным Штатам».

«Созданные альянсом центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и объединенный центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны. Основная задача указанных структур — выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего России — путем нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, ж/д вокзалов и аэропортов», — говорил в интервью газете Вооруженных сил России «Красная звезда» замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Российские кибервойска

У России на сегодняшний день нет официального подразделения кибервойск, и, как полагает член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев, их появление было бы роскошью. По его словам, России не составит труда в случае явной угрозы войны или крупного вооруженного конфликта вывести из строя все системы управления и навигации противника.

«Как излишняя роскошь, может быть, нам и нужны кибервойска, которые бы блокировали кибератаки и отвечали бы на эти вызовы», — сказал он «Газете.Ru».

Как полагает депутат, кибервойска могут состоять из сотни или пары сотен «одаренных людей, которые бы занимались блокированием атак на наши системы». Но вкладывать большие деньги в это, по его мнению, не стоит.

Противоборство, помимо традиционных сфер — водной, воздушной, наземной, — совершенно очевидно будет вестись в будущем и ведется уже сейчас в космосе и в киберпространстве, и недавно Россия продемонстрировала, что способна бороться с угрозами от американцев и их союзников из космоса, обратил внимание директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов.

«Я глубоко убежден, что и в киберпространстве мы если и отстаем от коллективного Запада, то несильно, а, может, и идем ноздря в ноздрю в силу целого ряда причин», — сказал эксперт «Газете.Ru».