МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента о российском Крыме

Киев ждет официального опровержения слов болгарского президента Румена Радева. Накануне во время дебатов со своим оппонентом на выборах главы государства он заявил, что «Крым русский». Это возмутило украинскую сторону, которая по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Украинский МИД вызвал в ведомство посла Болгарии в Киеве. Киев ожидает от болгарского президента Румена Радева опровержения своих слов о Крымском полуострове.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Ожидаем опровержение», — говорится в пресс-службе министерства.

Украинские дипломаты считают, что слова Радева о том, что «Крым русский», «не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности».

МИД Украины, как пишет «Украинская правда», заявил, что посол Болгарии в Киеве заверил, что Болгария по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины. В частности, Болгария якобы поддерживает мнение о том, что Крым — это неотъемлемая часть украинской территории.

Накануне в прямом эфире национального телевидения и радио Болгарии прошли дебаты действующего президента страны Румена Радева и его конкурента на выборах ректора Софийского университета Анастаса Герджикова.

В своем выступлении Радев подчеркнул, что «Россия не может быть врагом» Болгарии, хотя бы потому, что в памяти болгар, по мнению главы государства, Россия представляется «освободительницей народа».

Отвечая на уточняющий вопрос оппонента о принадлежности Крыма, Радев заявил, что «в настоящей момент Крым русский».

Президент Болгарии также подчеркнул, что действующие антироссийские санкции по этому вопросу «не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы».

В свою очередь Герджиков заявил, что считает Крым украинским. Что касается санкций он сказал: «Если проблемы с Россией будут решены, в том числе по вопросу прав человека, то санкции должны быть отменены. Если противоречия останутся, то мы должны поддержать продление санкций, потому что европейские ценности должны быть приоритетом».

Тем не менее он согласился с тем, что у Болгарии есть «интерес работать с Россией». Но, по его мнению, Москва «не должна считать Болгарию наполовину своей».

На слова Радева о том, что Крым российский уже отреагировали власти России. Его заявление приветствовал сенатор от крымского региона Сергей Цеков: «Это абсолютно здравое, трезвое, очень правильное решение, которое по большому счету должно абсолютно спокойно и нормально восприниматься в мире. ˂…˃ Так что только приветствовать можно. Хорошее заявление». Такое мнение он выразил в комментарии «Известиям».

Среди тех стран, которые признают Крым российским — Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан, КНДР.

Белоруссия до сих пор не признала, что полуостров принадлежит России. Тем не менее руководство страны неоднократно указывало, что «де-факто он российский». В частности, об этом недавно говорил глава МИД республики Владимир Макей: «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого».