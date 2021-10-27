Сенаторы попросили Байдена не вводить санкции против Индии за закупку С-400

Сенатор-республиканец Джон Корнин и его коллега демократ Марк Уорнер направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом не вводить санкции против Индии в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Возможные ограничительные меры в отношении Нью-Дели связаны с закупками вооружений у Москвы, в том числе крупным контрактом на пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поставка которых должна начаться до конца 2021 года.
«Мы обеспокоены тем, что предстоящая передача этих систем (ЗРК С-400) вызовет санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят с целью привлечь Россию к ответственности за ее злонамеренное поведение», — говорится в письме сенаторов.
По их мнению, озабоченность Вашингтона в отношении российско-индийского контакта вполне понятна, но в последние годы Индия якобы сокращает число сделок по закупке российских вооружений.
«В связи с этим мы настоятельно призываем вас (господин Байден) предоставить Индии освобождение от CAATSA в связи с запланированной закупкой зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — подчеркивают авторы письма.
Ждать ли санкций против Индии
США последовательно угрожают Индии санкциями за закупку российских ЗРК С-400, но Нью-Дели отказывается разрывать контракт с Москвой, указывая на необходимость защиты своих рубежей, в том числе на фоне усиления Китая и противостояния с Пакистаном.
Уверенности в том, что Вашингтон действительно введет ограничительные меры против Нью-Дели, нет.
С одной стороны, США уже прибегали к санкционному давлению на своих союзников по линии CAATSA, тем самым реагируя на закупку ими российских вооружений.
Турция заключила с Россией контракт на всего один комплект С-400, что привело к затяжному американо-турецкому конфликту, введению персональных и экономических ограничительных мер в отношении представителей турецкого ВПК. Более того, Анкара лишилась программы производства и закупки новейших американский истребителей F-35, но так и не отказалась от российских ЗРК.
Как заявил «Газете.Ru» заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Индию вряд ли ждет повторение турецкого сценария, поскольку ситуация тут совершенно иная.
«Анкара является союзником США и членом НАТО, а Нью-Дели — нет. Индия — желанный партнер для Вашингтона, но не союзник. Нью-Дели четко дает понять, что союзником США она становиться не будет. Белый дом не пойдет на введение санкций против Индии. Это связано со стремлением Вашингтона укрепить отношения с Индией и вовлечь Нью-Дели в коалицию по сдерживанию Китая в Азии», — пояснил эксперт.
Индия — ключевой участник всех американских планов по противодействию КНР, продолжил Суслов. По сути, без этой страны любые попытки США сдержать Китай обречены на провал, и в администрации Байдена прекрасно понимают центральную роль Нью-Дели.
«Вашингтон даже на уровне символики подчеркивает главную роль Индии в противодействии Китаю, в частности, это проявляется в концепции Индо-тихоокеанского региона. Именно для того, чтобы вовлечь Нью-Дели и подчеркнуть ее статус, США для себе переименовали Азиатско-тихоокеанский регион в Индо-тихоокеанский регион. Администрация Байдена всецело следует этой терминологии и логике, поэтому вероятность введения санкций против Индии равна нулю — это было бы губительно для гораздо более стратегически важного направления американской внешней политики», — добавил эксперт.
При этом усилия американцев по выстраиванию союзнических отношений с Индией вряд ли помешают российско-индийскому сотрудничеству. Профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунев считает, что США не удастся заставить Индию отказаться от военного взаимодействия с Москвой.
«Индия не откажется от сотрудничества с Россией, потому что Нью-Дели проводит политику балансирования и лавирования. Укрепляя отношения с США, в том числе в военно-политической сфере, Индия совершенно не желает становится военно-политическим союзником Вашингтона. Нью-Дели нужна свобода рук в этом плане, отсюда и можно исходить в отношении сотрудничества с Москвой», — отметил эксперт.
Что США сделают с Индией
Военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет достаточно длительную историю. Взаимодействие двух государств началось еще во время существования СССР и вполне плодотворно продолжается по сей день. Это беспокоит США, о чем свидетельствует последовательное давление на Нью-Дели со стороны Белого дома и Пентагона из-за закупки С-400.
С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, российско-индийское военное сотрудничество действительно не нравится США, хотя американцы понимают, что Нью-Дели не собирается отказываться от своей самостоятельности.
«Индия не станет новой Японией и не будет военным союзником или сателлитом США. И любые попытки давления или введения ограничительных мер только ослабят американо-индийское сотрудничество. Поэтому лучшим способом как-то ослабить российско-индийское взаимодействие, с точки зрения администрации Байдена, это не давить на Индию, а как бы позволяя ей сотрудничать с Россией, наращивать собственное взаимодействие с Нью-Дели», — отметил эксперт.
По версии Суслова, в США рассчитывают естественным образом ослабить взаимодействие Индии и России за счет укрепления американо-индийских отношений на антикитайской основе — учитывая озабоченность Индии из-за усиления КНР.
«То есть американо-индийское сотрудничество будет конкурентным путем вытеснять российско-индийское сотрудничество по мере укрепления отношений США и Индии, а также усиления взаимного недовольства между Москвой и Нью-Дели из-за Китая. Потому что Индия выражает большую тревогу и недовольство тем, как глубоко развиваются российско-китайские отношения, в том числе в военной сфере», — указал эксперт.
В то же время Сергей Лунев из МГИМО считает, что сократить российско-индийское сотрудничество не так просто, учитывая зависимость Индии от поставок вооружений из России. По его словам, Москва занимает первое место среди военно-политических партнеров Нью-Дели с точки зрения поставок вооружения.
«Российско-индийское сотрудничество в этом плане настолько значимо, что все основные танки у Индии российского производства, а самолеты в основном советские, то же самое касается Военно-морского флота страны. То есть помимо того, что Нью-Дели проводит политику военного лавирования и балансирования, следует учитывать ее определенную зависимость от Москвы по поставкам вооружений. США никак не смогут изменить позицию Индии, по крайней мере в обозримом будущем», — резюмировал эксперт.