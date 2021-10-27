Сенаторы попросили Байдена не вводить санкции против Индии за закупку С-400

В США опасаются возможного введения санкций против Индии за закупку российских ЗРК С-400. Два американских сенатора призвали Джо Байдена отказаться от применения в отношении Нью-Дели закона, из-за которого всего несколько лет назад США ввели ограничительные меры против Турции. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что Белый дом исполнит это требование, поскольку давление на Индию противоречит антикитайской стратегии США. Однако специалисты не исключают, что Вашингтон все равно попытается повлиять на российско-индийское сотрудничество в военной сфере.

Сенатор-республиканец Джон Корнин и его коллега демократ Марк Уорнер направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом не вводить санкции против Индии в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Возможные ограничительные меры в отношении Нью-Дели связаны с закупками вооружений у Москвы, в том числе крупным контрактом на пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поставка которых должна начаться до конца 2021 года.

«Мы обеспокоены тем, что предстоящая передача этих систем (ЗРК С-400) вызовет санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят с целью привлечь Россию к ответственности за ее злонамеренное поведение», — говорится в письме сенаторов.

По их мнению, озабоченность Вашингтона в отношении российско-индийского контакта вполне понятна, но в последние годы Индия якобы сокращает число сделок по закупке российских вооружений.

«В связи с этим мы настоятельно призываем вас (господин Байден) предоставить Индии освобождение от CAATSA в связи с запланированной закупкой зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — подчеркивают авторы письма.

Ждать ли санкций против Индии

США последовательно угрожают Индии санкциями за закупку российских ЗРК С-400, но Нью-Дели отказывается разрывать контракт с Москвой, указывая на необходимость защиты своих рубежей, в том числе на фоне усиления Китая и противостояния с Пакистаном.

Уверенности в том, что Вашингтон действительно введет ограничительные меры против Нью-Дели, нет.

С одной стороны, США уже прибегали к санкционному давлению на своих союзников по линии CAATSA, тем самым реагируя на закупку ими российских вооружений.

Турция заключила с Россией контракт на всего один комплект С-400, что привело к затяжному американо-турецкому конфликту, введению персональных и экономических ограничительных мер в отношении представителей турецкого ВПК. Более того, Анкара лишилась программы производства и закупки новейших американский истребителей F-35, но так и не отказалась от российских ЗРК.

Как заявил «Газете.Ru» заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Индию вряд ли ждет повторение турецкого сценария, поскольку ситуация тут совершенно иная.

«Анкара является союзником США и членом НАТО, а Нью-Дели — нет. Индия — желанный партнер для Вашингтона, но не союзник. Нью-Дели четко дает понять, что союзником США она становиться не будет. Белый дом не пойдет на введение санкций против Индии. Это связано со стремлением Вашингтона укрепить отношения с Индией и вовлечь Нью-Дели в коалицию по сдерживанию Китая в Азии», — пояснил эксперт.

Индия — ключевой участник всех американских планов по противодействию КНР, продолжил Суслов. По сути, без этой страны любые попытки США сдержать Китай обречены на провал, и в администрации Байдена прекрасно понимают центральную роль Нью-Дели.

«Вашингтон даже на уровне символики подчеркивает главную роль Индии в противодействии Китаю, в частности, это проявляется в концепции Индо-тихоокеанского региона. Именно для того, чтобы вовлечь Нью-Дели и подчеркнуть ее статус, США для себе переименовали Азиатско-тихоокеанский регион в Индо-тихоокеанский регион. Администрация Байдена всецело следует этой терминологии и логике, поэтому вероятность введения санкций против Индии равна нулю — это было бы губительно для гораздо более стратегически важного направления американской внешней политики», — добавил эксперт.

При этом усилия американцев по выстраиванию союзнических отношений с Индией вряд ли помешают российско-индийскому сотрудничеству. Профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунев считает, что США не удастся заставить Индию отказаться от военного взаимодействия с Москвой.

«Индия не откажется от сотрудничества с Россией, потому что Нью-Дели проводит политику балансирования и лавирования. Укрепляя отношения с США, в том числе в военно-политической сфере, Индия совершенно не желает становится военно-политическим союзником Вашингтона. Нью-Дели нужна свобода рук в этом плане, отсюда и можно исходить в отношении сотрудничества с Москвой», — отметил эксперт.

Что США сделают с Индией

Военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет достаточно длительную историю. Взаимодействие двух государств началось еще во время существования СССР и вполне плодотворно продолжается по сей день. Это беспокоит США, о чем свидетельствует последовательное давление на Нью-Дели со стороны Белого дома и Пентагона из-за закупки С-400.

С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, российско-индийское военное сотрудничество действительно не нравится США, хотя американцы понимают, что Нью-Дели не собирается отказываться от своей самостоятельности.

«Индия не станет новой Японией и не будет военным союзником или сателлитом США. И любые попытки давления или введения ограничительных мер только ослабят американо-индийское сотрудничество. Поэтому лучшим способом как-то ослабить российско-индийское взаимодействие, с точки зрения администрации Байдена, это не давить на Индию, а как бы позволяя ей сотрудничать с Россией, наращивать собственное взаимодействие с Нью-Дели», — отметил эксперт.

По версии Суслова, в США рассчитывают естественным образом ослабить взаимодействие Индии и России за счет укрепления американо-индийских отношений на антикитайской основе — учитывая озабоченность Индии из-за усиления КНР.

«То есть американо-индийское сотрудничество будет конкурентным путем вытеснять российско-индийское сотрудничество по мере укрепления отношений США и Индии, а также усиления взаимного недовольства между Москвой и Нью-Дели из-за Китая. Потому что Индия выражает большую тревогу и недовольство тем, как глубоко развиваются российско-китайские отношения, в том числе в военной сфере», — указал эксперт.

В то же время Сергей Лунев из МГИМО считает, что сократить российско-индийское сотрудничество не так просто, учитывая зависимость Индии от поставок вооружений из России. По его словам, Москва занимает первое место среди военно-политических партнеров Нью-Дели с точки зрения поставок вооружения.

«Российско-индийское сотрудничество в этом плане настолько значимо, что все основные танки у Индии российского производства, а самолеты в основном советские, то же самое касается Военно-морского флота страны. То есть помимо того, что Нью-Дели проводит политику военного лавирования и балансирования, следует учитывать ее определенную зависимость от Москвы по поставкам вооружений. США никак не смогут изменить позицию Индии, по крайней мере в обозримом будущем», — резюмировал эксперт.