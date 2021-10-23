Меркель обнаружила «существенные разногласия» во взглядах с Путиным еще в 2001 году

Канцлер Германии Ангела Меркель поняла, что Россия и ФРГ придерживаются разных позиций, еще в 2001 году — в первый год президентства Владимира Путина. За 16 лет, что Меркель пробыла на своем посту, она много раз встречалась с российским президентом и некоторые из этих встреч были резонансными. О том, как менялось мнение Меркель о Путине, — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Suddeutsche Zeitung заявила, что еще в 2001 году поняла, что между ней и российским президентом Владимиром Путиным есть серьезные противоречия.

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания «холодной войны», германского и европейского единства», — отметила канцлер.

Меркель добавила, что и представить себе не могла при вступлении в должность, что глава России «аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений».

Российский президент выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. В своей речи он упомянул давние традиции отношений России и Германии. Кроме того, Путин напомнило том вкладе, который немцы внесли в развитие российской культуры и экономики. При этом основную часть своего выступления он провел на немецком языке.

После этого выступления Меркель сказала в приватной беседе своему коллеге по парламенту, что эту речь произнес «типичный выходец из КГБ». «Никогда не доверяй этому парню», — приводит ее слова New Yorker.

Но уже спустя пять лет, рассуждая об отношениях с российским лидером, Меркель отметила, что «диалог очень хорошо развивался».

«После встречи в Томске мы несколько раз созванивались, очень открыто и честно разговаривали друг с другом. А когда вы откровенно говорите, то даже при расхождении во мнениях всегда можно свободно обсудить противоречия», — сказала канцлер Германии в мае 2006 года (цитата по ТАСС).

В 2008 году Владимир Путин, поздравляя Меркель с Международным женским днем, пригласил ее на завтрак. «Этот праздник у вас придумали, но мы делаем это с русским размахом, это общенациональный выходной день», — с улыбкой заметил Путин.

В ответ Меркель в шутку поинтересовалась приготовил ли он жене завтрак. На что российский президент ответил, что для жены у него есть подарок, а вот завтракать он будет вместе с Меркель. На той же встрече Путин подарил ей в качестве знака внимания букет из экзотических цветов. В нем были собраны орхидеи, антуриум, гортензии, сирень, глориозы и пионы. Этот подарок резко контрастировал со строгим черным костюмом канцлера.

close 100% Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 8 марта 2008 года Владимир Родионов/РИА «Новости»

Красный антуриум считается ярким, необычным, а главное, мужским цветком — его обычно дарят коллегам по работе, начальникам, членам официальных делегаций или женщинам, обладающим яркой индивидуальностью. В то же время зеленая гортензия, которая соседствует с антуриумом, символизирует скромность, искренность и надежду.

Еще один букет Путин подарил Меркель на встрече в Сочи в 2018 году. На этот раз глава России преподнес канцлеру Германии кремовые розы и фрезии, означающие уверенность, симпатию, доверие. Но зарубежные журналисты посчитали, что Путин оскорбил своим букетом Меркель, явно указав, что она женщина.

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление: ведущие политики мира пожимают друг другу руки, а не дарят цветы. Кадры как бы демонстрируют: могущественный мужчина приветствует сударыню», — писали журналисты Bild.

Что касается цветовой гаммы букета, белые цветы олицетворяют чистоту, невинность и истинную любовь. Розовый цвет указывает на новое начало в отношениях и намекает на скорое примирение. Персиковые цветы зачастую дарят в честь успешного завершения дел.

close 100% Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи, 18 мая 2018 года Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Накануне встречи с Меркель Путин проводил как раз провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом, которого Меркель считает ответственным за «резню» в Сирии. Во время встречи главы России и Сирии поздравили друг друга с победой над террористами в Сирийской Арабской Республике (САР).

Несмотря на дружбу Путина и Асада, переговоры с Меркель прошли успешно. По их итогам российский президент заявил, что «Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты», несмотря на «имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем».

Разногласия у них действительно были и достаточно серьезные.

В частности, Германия, как и весь Евросоюз, выступает против воссоединения Крыма и России. «Я не уверена, сохранил ли господин Путин связь с реальностью. Он находится в другом мире», — сказала в 2014 году Меркель во время телефонного разговора с тогдашним президентом США Бараком Обамой. Они обсуждали ситуацию вокруг Крыма.

Тем не менее Меркель считается одним из немногих европейских политиков, которой удалось поддерживать хорошие отношения с российским президентом. Бывало и так, что Меркель приезжала в Россию не с пустыми руками. Она, как признавался сам Путин, привозила ему в подарок его любимое «радебергское пиво».