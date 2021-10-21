Главные заявления Владимира Путина на «Валдае». LIVE

18.18

«Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда. В Голливуде выпускают памятки как снимать кино, какой расы нужны персонажи», — обратил внимание глава государства.

Он отметил, что противодействие проявлениям расизма — дело благородное, но в новой культуре это превращается в расизм наоборот.