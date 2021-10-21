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Политика

«Существующая модель капитализма себя исчерпала»

Главные заявления Владимира Путина на «Валдае». LIVE

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, обращение главы государства станет «объемным и интересным». «Газета.Ru» следит за мероприятием в режиме онлайн.
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18.22

Путин призвал составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз. По его словам, к этому надо привлечь специалистов из разных стран.

18.20

Путин назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой.

18.18

«Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда. В Голливуде выпускают памятки как снимать кино, какой расы нужны персонажи», — обратил внимание глава государства.

Он отметил, что противодействие проявлениям расизма — дело благородное, но в новой культуре это превращается в расизм наоборот.

18.16

Глядя на происходящее в западных странах, мы с удивлением узнаем советские практики, которые, надеюсь, оставили в прошлом, сказал президент.

«Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, мы в России это уже проходили», — отметил он, напомнив о марксистской модели человеческой морали.

18.15

Как отметил Путин, попытки ценностного диктата в условиях непредсказуемых перспектив ведут к обратной реакции.

«Агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как «мама», «папа», разных полов — это воспринимается на Западе как прогресс», — заявил глава государства.

18.14

«Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые считают себя флагманами прогресса», — заявил президент.

18.13

Путин назвал революцию путем на усугубление. Он отметил, что ни одна революция не стоила того урона, которая она принесла человечеству.

18.12

Ответить на запросы граждан и вызовы могут только суверенные государства, убежден Путин.

18.11

Глава госдуарства заявил, что потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны.

18.10

Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать политические или государственные функции оказались эфемерными, им указали на их место, сказал президент.

18.08

Путин: «Нынешнее состояние мира — продукт неудачи Холодной войны».

18.07

Подход «своя рубашка ближе к телу» стал нормой, и этого уже никто не скрывает: каждое правительство отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность, обратил внимание российский лидер.

18.05

Президент отметил, что санкции для ряда стран, несмотря на пандемию, сохраняются. «А где же тут гуманистические начала западной политической мысли? Это болтовня!» — сказал он.

18.04

Пандемия стала не объединяющим, а разъединяющим фактором, убежден президент. Он обратил внимание, что решение проблем стали искать в привычных схемах, но они не работают.

18.03

Путин призвал другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща для борьбы с пандемией.

18.02

Глава государства отметил, что резкая реакция молодежи в ряде стран мира на ограничения из-за пандемии указывает, что причины тревожности намного глубже.

18.01

Президент убежден, что проблемы бедности, медобеспечения толкают бедные страны к терроризму, миграции, формируют у них ощущение отсутствия перспектив.

18.00

Есть все основания полагать, что кризис продовольствия будет усугубляться в мире, считает Путин.

17.59

Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.

17.58

«Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество», — заявил глава государства.

17.57

По словам президента, климатические деформации столь очевидны, что даже обыватели не способны от них отмахнуться.

17.56

«Мы уже живем в эпоху перемен, они все глубже и фундаментальнее, мы должны противостоять опасностям, но нельзя упускать возможности в период кризиса», — заявил Путин.

17.55

Кризис, с которым мир сейчас имеет дело, — концептуальный, цивилизационный, заявил президент.

17.53

Путин начал свое выступление на «Валдае».

17.25

В прошлом году глава государства выступал на форуме по видеосвязи в связи с ситуацией с коронавирусом, а в этом году он присутствует в Сочи очно.

17.00

Президент России Владимир Путин скоро начнет свое выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Как отметил пресс-секретарь главы государства, его выступление будет «достаточно объемным и интересным». «Газета.Ru» следит за выступление президента в режиме текстовой онлайн-трансляции.

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