МИД назвал провокационным задержание Украиной представителя ЛНР, россиянина Андрея Косяка

В МИД России призвали Украину сообщить о местонахождении гражданина РФ Андрея Косяка, который был задержан 13 октября в Донбассе. По сообщениям украинской стороны, указанный гражданин вел разведку позиций украинской армии. Тем временем в Донецке проходят акции у штаб-квартиры миссии ОБСЕ с требованием освободить представителя ЛНР.

Министерство иностранных дел России призвало украинские власти сообщить о местонахождении гражданина РФ Андрея Косяка, задержанного в районе пропускного пункта «Золотое» на Донбассе. Известно, что задержанный являлся представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР.

«13 октября на линии соприкосновения в Донбассе украинскими военнослужащими был задержан представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) А.В. Косяк.

Задержание произошло, невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК. Позднее украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у него гражданства России.

Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее, чем через три дня после задержания», — приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что российское посольство в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию и информировать о нахождении российского гражданина, а также обеспечить к нему консульский доступ, который должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания.

Однако сделано этого не было.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией», — говорит Захарова.

Представитель МИД РФ призвала украинскую сторону пересмотреть свою позицию, сообщить о местонахождении задержанного гражданина России, а также обеспечить к нему доступ российских консульских работников.

Также МИД призвал занять более принципиальную позицию представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход», — говорится в завершении сообщения.

Напомним, что Косяк был задержан 13 октября в районе пропускного пункта «Золотое». На странице украинской делегации в Трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, из которого следовало, что задержанный был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.

«Сегодня около 10.45 российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. <…> Оперативной группой ВСУ был задержан гражданин России Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения, российский военнослужащий. У него было изъято оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что данный гражданин подозревается правоохранительными органами в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины,

а к посту были прикреплены фотографии, на которых виден военный билет, похожий на образец военного билета российского военнослужащего и документы, указывающие на наличие у задержанного российского паспорта, выданного в Ростовской области.

В понедельник, 18 октября, стало известно, что Северодонецкий городской суд арестовал Косяка по подозрению в совершении уголовного дела, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).

Сайт Луганской областной прокуратуры (действует на территории Украины) сообщает, что по данным следствия, в 2017 году житель города Алчевск вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова». Якобы он осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения.

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в Трехсторонней группе Родион Мирошник заявлял, что Вооруженные силы Украины задержали представителя СЦКК, нарушив данные ранее гарантии безопасности.

«Вооруженные люди в форме ВСУ вышли из леса, сделав выстрелы в воздух захватили в плен нашего безоружного представителя, у которого были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Наш представитель находился в зоне, где запрещено было появление людей с оружием, как и ведение любых военных действий. Украиной были даны гарантии безопасности на проведение там работ за выполнением которых и следил представитель СЦКК ЛНР», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что она не была свидетелем задержания Андрея Косяка.

«Информация была получена от ВСУ и вооруженных формирований только после того, как это произошло», — сказано в сообщении миссии.

Некоторое время спустя, СМИ со ссылкой главу СММ ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика, написали, что комиссия приостановила свою деятельность в Донбассе по соображениям безопасности, так как со штаб-квартирой миссии в Донецке прошли акции жителей Донбасса с требованием освободить представителя ЛНР.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) — структура, созданная для полного прекращения огня в Донбассе и стабилизации линии соприкосновения сторон 26 сентября 2014 года по решению Генеральных штабов ВСУ и РФ.

В зону ответственности СЦКК входит контроль прекращения применения всех видов оружия; обмен военнопленными; отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон и другие пункты.