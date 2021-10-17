Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложен ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Он обосновывает свою позицию тем, что у данной премии нет четких критериев оценки, а также потому, что ранее несколько ее лауреатов впоследствии были признаны виновными или причастными к преступлениям.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил отзывать Нобелевскую премию мира, так как, по его мнению, когда говорят о премии, вручаемой в фундаментальных науках, то «вопросов нет, понятно, за что их вручают».

«В этом году Нобелевская премия по физике была вручена трем ученым за их работы в области моделирования физики климата Земли. По медицине — за открытие новых рецепторов температуры и осязания. По химии — двое ученых удостоились награды за развитие нового инструмента построения молекул. Все это достижения в конкретных областях, понятно в соответствии с какими критериями отобранные», — написал он.

Однако, как утверждает Володин, с премией мира такой ясности нет, как нет и критериев ее оценки.

«При том, что изначально они были. В своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив», — продолжает он и дальше приводит примеры нескольких лауреатов, критерии получения премии которыми ему непонятны.

— Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?

— Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу, а в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа (она была арестована в 2020 году после военного переворота в Мьянме – «Газета.Ru»).

Также Володин пишет про Барака Обаму, которому данная премия была вручена за «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями». И далее приводит аргументы, что его наградили в первый год на посту президента США, когда еще не было никаких результатов его работы.

«Как показало время, его пребывание у власти - это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет — к Бараку Обаме», — пишет он.

— в 2019 году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, а после он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию.

Поэтому Володин высказывает мнение, что благодаря этому «Нобелевская премия мира дискредитирована», а доверие к ней сможет вернуть возможное создание процедуры отзыва в случае выявленных фактов преступлений, а также нарушений свобод человека.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет. Почему? Потому что там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — пишет он в завершении сообщения.

Напомним, что помимо упомянутого Горбачева, от России (или СССР) Нобелевскую премию мира получал ученый Андрей Сахаров (1975 год) и еще один человек – главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в текущем году. Он получил ее вместе с еще одной журналисткой – филиппинкой Марией Ресса «за усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

Комментируя вручение премии Муратову, вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров написал, что Муратов получил ее за клевету.

«Ничего странного в том, что этот персонаж получил свои «иудины сребреники» за антироссийскую пропаганду и за подлую ложь о нашем Народе я не вижу. Все вполне логично. Все в духе нынешнего времени, которое, как вы видите, продолжает шокировать нас своими уродливыми гримасами. <…> Докатились, короче», — написал он в своем Instagram-аккаунте.